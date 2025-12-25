Mynet Trend

Ortalık savaş alanına döndü! ATM'yi yerinden söküp çaldılar! O anlar kamerada

ABD’de Texas eyaletindeki Dallas ve Fort Worth bölgesinde maskeli hırsızlar, marketin içindeki ATM’yi çalıntı araca bağlayarak yerinden söktü.

ABD’de hırsızlar marketi birbirine kattı. Texas eyaletindeki Dallas ve Fort Worth bölgesindeki bir markete gelen maskeli hırsızlar, içerde bulunan ATM’yi çalıntı araca bağlayarak yerinden söktü. Olayda yaralanan olmadı, ancak marketin ön kapılarında ve camlarında ciddi hasar meydana geldi, marketin içindeki raflar ve ürünler ise yerle bir oldu.

Ortalık savaş alanına döndü! ATM yi yerinden söküp çaldılar! O anlar kamerada 1

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

White Settlement Polis Şefi Christopher Cook yaptığı açıklamada, "Çarşamba günü saat 03.44’te, polisler yerel bir marketin camının kırıldığı yönünde gelen ilk ihbara müdahale etti. Memurlar olay yerine giderken, marketin arka kısmında bulunan bir ATM’nin çalınmaya çalışıldığına dair ek bilgi alındı. Memurlar olay yerine vardıklarında şüpheliler ATM’yi metal bir kabloyla sürükleyerek olay yerinden kaçmıştı" dedi.
Siyah aracın çalıntı olduğunu belirten Cook, "Soruşturma, iki kişinin çalıntı SUV ile marketin otoparkına geldiklerini, araçtan çıkarak koyu renkli kıyafetler giydiklerini, yüzlerini kapattıklarını ve eldiven taktıklarını ortaya koydu. Bir adam metal bir cisimle hemen ön kapıyı kırdı ve ardından SUV’ye bağlanmış metal bir kabloyu içeri çekti. Adam kabloyu ATM’ye bağladı ve sürücüye ATM’yi çekmesini işaret etti. Şüpheliler kaçarken, ATM yerinden çıktı ve bir otomobil bayisinin yakınındaki menfeze düştü. Memurlar ATM’yi ve içindeki kasayı güvenli bir şekilde geri aldı" ifadelerini kullandı.

Ortalık savaş alanına döndü! ATM yi yerinden söküp çaldılar! O anlar kamerada 2

Arama çalışmalarının başladığını aktaran Polis Şefi Christopher Cook, Dallas’ta çalındığı belirlenen aracın olay yerinden yaklaşık yarım mil uzaklıkta bulunduğunu ve aracın adli inceleme için işleme alındığını aktardı. Şüphelileri arama çalışmaları sürdürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

