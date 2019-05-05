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Oruç tutacaklar dikkat! Uzmanlardan beslenme uyarıları

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
SAĞLIK  | 05.05.2019 09:09 | Son Güncelleme

İftar ve sahur sofralarının dengeli ve sağlıklı beslenme kurallarına uyularak hazırlanmasının önemine değinen uzmanlar, orucun doğru beslenildiğinde sağlık kaynağı olduğuna dikkati çekiyor.

Oruç tutacaklar dikkat! Uzmanlardan beslenme uyarıları

Uzmanlar, orucun getireceği sıhhatten yeterince faydalanılabilmesi için sağlıklı, dengeli ve porsiyon kontrolüne dikkat edilerek hazırlanan beslenme programının önemine dikkati çekiyor.

ŞEKER DÜŞÜKLÜĞÜNÜ ÖNLEYİN

Endokrinoloji, Diyabet ve Metabolizma Uzmanı Prof. Dr. Abdülkadir Ömer, "Posa içeriği yüksek gıdaların tüketilmesi, kan şekerinin daha yavaş yükselmesini ve yemekten saatler sonra ortaya çıkacak şeker düşüklüklerini önlemede çok yardımcıdır. Şeker düşüklüğü, baş ağrısı, halsizlik, bitkinlik gibi belirtilere yol açabilir" ifadelerini kullandı.

DOĞRU YİYECEKLERİ DOĞRU MİKTARLARDA TÜKETİN

İç Hastalıkları ve Metabolizma Uzmanı Dr. Ayça Kaya ise şu tavsiyelerde bulundu:

"Eğer doğru yiyecekleri, doğru miktarlarda tüketecek şekilde oruç tutmayı başarırsak hem ibadetimizi yapmış oluruz hem de vücudumuza sıhhat kazandırmış oluruz"

DÜZENLİ UYKUYA DİKKAT

Beslenme ve Diyet Uzmanı Arif Kaçan ise, "Dengeli bir beslenme, hafif egzersizler ve düzenli uyku ile vücut ramazanda zararlı fazlalıklarından arınarak kendini yeniler, mide bağırsak sistemi dinlenir" dedi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
ramazan ayı iftar sahur

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