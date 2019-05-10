Oruç tutanlar bu suya koşuyor! İftar sonrası rahatlatıyor, tuz kaybını önlüyor

Erzincanlı vatandaşlar, ramazanda Ekşisu Mesire Alanı'ndaki çeşmelerden akan doğal maden suyuna ilgi gösteriyor.

Kent merkezine 14 kilometre mesafede bulunan Erzincan Belediyesine ait Ekşisu Mesire Alanı'ndaki maden suyu çeşmelerinde vatandaşlar, ramazan dolayısıyla yoğunluk oluşturuyor.

Araçlarıyla bölgeye gelen vatandaşlar, iftar öncesi yanlarındaki bidon ve şişeleri maden suyuyla doldurup evlerine götürüyor.

Yörede "ekşi su" olarak bilinen ve ramazanda hazmı kolaylaştırması, mineral ve tuz kaybını kısa sürede gidermesi nedeniyle tercih edilen doğal maden suyu, vatandaşlarca özellikle iftarda tüketiliyor.

Yöre sakinlerinden Mert Kerim Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orucunu ekşi suyla açmanın, başta hazım olmak üzere birçok şeye faydası bulunduğunu söyledi.

Maden suyunun sağlıklı olduğunu savunan Aydın, "Bu suyun kendine ait bir soğukluğu var. Herkesi bu maden suyundan içmelerini tavsiye ederim. İftar sofrasında içilen bu su, bizleri rahatlatıyor." dedi.

'ADI GİBİ TADI DA EKŞİ'

Süleyman Tarık Yıldırım da aralıklarla mesire alanında bulunan çeşmelerden maden suyu aldıklarını anlatarak, "Adı gibi suyun tadında da hafif bir ekşilik var. Bu su midede şişkinlik yapmıyor, hazmı kolaylaştırıyor, faydasını görüyoruz. Özellikle ramazanda iftar sofrasında ekşi su, güzel tadıyla serinlik veriyor." diye konuştu.

Sürekli maden suyu almak için aynı alana geldiğini belirten İsa Nas da "Bu suyun en büyük özelliği başta ücretsiz olması. Onun haricinde mineraller açısından son derece zengin bir su. İçtiğimiz maden suyu, iftarda yemeklerden sonra hazmı kolaylaştırıyor, mideyi rahatlatıyor." ifadelerini kullandı.

(AA)

