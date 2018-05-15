YEMEK

Oruçluyken acıkmamak için ekmek yerine bunu yiyorlar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.05.2018 10:53 | Son Güncelleme

Türkiye’nin fitoterapi alanında eğitim alan ilk tıp doktorlarından Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, Ramazan ayında doğru beslenme ile ilgili önerilerini paylaştı. Gösterişli iftar sofralarından kaçınılması gerektiğini belirten Dr. Aktaş, “Karbonhidratlı besinler kan şekerini hızla yükseltip düşürdüğü için gün içinde daha çok acıkırız. Bu nedenle bu besinleri tercih etmemeli, sahurda hamur işleri ve ekmekten uzak durmalıyız” dedi.

Oruçluyken acıkmamak için ekmek yerine bunu yiyorlar

Ramazan ayı boyunca yediğimiz besinlere dikkat etmemizin önemine dikkat çeken Dr. Ümit Aktaş, “Sahurda bol proteinli yiyecekler ve yağ tüketin. Sahurda tereyağında yumurta iyi bir seçenek olacaktır. Yanında bol zeytinyağlı zeytini tercih edebiliriz. İyi bir kahvaltı salatası da hazırladığımızda sağlıklı bir sahur sofrası hazırlamış oluruz. Ayrıca ev usulü olmak kaydıyla turşu, kavurma veya sucuk da tüketilebiliriz" diyor.

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Sahurda karbonhidratlı besinlerden uzak durmamız gerektiğini sözlerine ekleyen Aktaş, şeker tüketiminde dikkat çekiyor. Dr. Aktaş “Bu ayda karbonhidrat, gluten içeren gıdalar ve şekerden uzak durulmalı. Özellikle diyabet ve romatizmal hastalığı olanlar bu tür ürünleri kesinlikle tüketmemeli.

Çorbadan sonra 20 dakika mola

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Fitoterapi Uzmanı Dr. Aktaş, "Orucumuzu bir hurma ya da birkaç tane zeytinle açabiliriz. İlk etapta çorbamızı salatayla birlikte tüketmeliyiz. Bamya, mideyi koruyan bir bitki. İftarda bamya çorbası çok iyi bir alternatif olabilir.

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Kan şekerinizin aniden yükselmemesi ve kalp, damar problemleri yaşamamak için çorbadan sonra mutlaka 20 dakika ara verip daha sonra diğer yemeklere geçmeliyiz, bu şekilde kan şekeriniz aniden yükselmez. Kalp ve damar problemleri de yaşamazsınız. Sofranızda en az bir tane fermente edilmiş yani mayalanmış gıdanız olmalı.

İftarda çorba ve salatadan sonra et ya da sebze yemeği tercih edebilirsiniz. Abartılı iftar sofralarından kaçınmalısınız. Çünkü iftarda ağır yemekler tüketildiğinde kan şekeri dengesizlikleri yaşanır ve bu da ciddi sıkıntılara yol açar"

Lavanta ve ıhlamur çayı susuzluğu giderir

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İftarda orucumuzu açtıktan sonra suya bir anda yüklenmememiz gerektiğinin de altını çizen Aktaş, "Yaz oruçları, susamamıza neden olur, ancak iftardan sahura kadar her yarım saatte bir olmak kaydıyla su içerek dengeyi sağlayabiliriz.

Fazla su vücuttan böbrekler aracılığı ile atıldığı için daha çok susamamıza neden olur, bu nedenle bir anda bir sürahi su tüketmek doğru değil. Lavanta ve ıhlamur çayları susuzluğa iyi gelir, tüketilmesinde fayda vardır" dedi.

Ramazan ayında tatlı ihtiyacımızı da hurma ve doğal mevsim meyvelerinden karşılamamız gerektiğini ifade eden Aktaş, "Baklava gibi ağır tatlılardan kaçınmalıyız. Ayrıca ıhlamur ve adaçayı gibi bitkiler, mide ve bağırsakların rahatlamasını sağlayarak hazımsızlığa iyi geleceğinden iftar ve sahurda tüketilebilir.”

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Anahtar Kelimeler:
ramazan oruç

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