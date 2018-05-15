Oruçluyken acıkmamak için ekmek yerine bunu yiyorlar

Ramazan ayı boyunca yediğimiz besinlere dikkat etmemizin önemine dikkat çeken Dr. Ümit Aktaş, “Sahurda bol proteinli yiyecekler ve yağ tüketin. Sahurda tereyağında yumurta iyi bir seçenek olacaktır. Yanında bol zeytinyağlı zeytini tercih edebiliriz. İyi bir kahvaltı salatası da hazırladığımızda sağlıklı bir sahur sofrası hazırlamış oluruz. Ayrıca ev usulü olmak kaydıyla turşu, kavurma veya sucuk da tüketilebiliriz" diyor.

Sahurda karbonhidratlı besinlerden uzak durmamız gerektiğini sözlerine ekleyen Aktaş, şeker tüketiminde dikkat çekiyor. Dr. Aktaş “Bu ayda karbonhidrat, gluten içeren gıdalar ve şekerden uzak durulmalı. Özellikle diyabet ve romatizmal hastalığı olanlar bu tür ürünleri kesinlikle tüketmemeli.

Çorbadan sonra 20 dakika mola

Fitoterapi Uzmanı Dr. Aktaş, "Orucumuzu bir hurma ya da birkaç tane zeytinle açabiliriz. İlk etapta çorbamızı salatayla birlikte tüketmeliyiz. Bamya, mideyi koruyan bir bitki. İftarda bamya çorbası çok iyi bir alternatif olabilir.

Kan şekerinizin aniden yükselmemesi ve kalp, damar problemleri yaşamamak için çorbadan sonra mutlaka 20 dakika ara verip daha sonra diğer yemeklere geçmeliyiz, bu şekilde kan şekeriniz aniden yükselmez. Kalp ve damar problemleri de yaşamazsınız. Sofranızda en az bir tane fermente edilmiş yani mayalanmış gıdanız olmalı.