Örümcek-Adam 3’ten beklentileri yükselten hamle

Tom Holland’ın başrolünü üstlendiği Örümcek-Adam 3 (Spider-Man 3) filminde şaşırtıcı gelişmeler yaşanıyor. Serinin yeni filminde Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) ve Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home) filmlerinde yer alan oyuncuların boy göstereceği biliniyordu. Jamie Foxx, Electro rolünü tekrarlayacak ve Benedict Cumberbatch de Doktor Strange karakteriyle filme dahil olacaktı. Bunların yanı sıra bugün Alfred Molina’nın da Doktor Octopus karakteriyle geri döneceği doğrulandı ve Emma Stone’un da Gwen Stacy rolüyle beyaz perdeye döneceği tahmin ediliyor.

ESKİ DOSTLAR ÖRÜMCEK-ADAM 3’E DÖNÜYOR

We Got This Covered'ın haberine göre Tobey Maguire ve Andrew Garfield gibi eski filmlerde yer alan isimlerin de görüşmelere dahil olduğunun iddia edilmesi bir anda filme dair beklentileri yükseltti.

Bu isimlerin yanı sıra Kirsten Dunst’ın da projede yer almak için görüşmelere dahil olduğu aktarıldı. Her ne kadar resmi herhangi bir açıklama yapılmasa da Dunst’ın Marry Jane Watson rolünü yeniden canlandıracağı tahmin ediliyor.