Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Örümcek-Adam 3’ten beklentileri yükselten hamle

Örümcek-Adam 3’ten beklentileri yükselten hamle

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 09.12.2020 14:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Örümcek-Adam 3’ten beklentileri yükselten hamle

Çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlanan Örümcek-Adam 3’ün hayranlarının bir dolu tanıdık yüzle karşılayacağı anlaşılıyor. Söylentilere göre filme Kirsten Dunst ve Tobey Maguire gibi önceki filmlerde yer alan isimler dahil olacak.

Tom Holland’ın başrolünü üstlendiği Örümcek-Adam 3 (Spider-Man 3) filminde şaşırtıcı gelişmeler yaşanıyor. Serinin yeni filminde Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) ve Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home) filmlerinde yer alan oyuncuların boy göstereceği biliniyordu. Jamie Foxx, Electro rolünü tekrarlayacak ve Benedict Cumberbatch de Doktor Strange karakteriyle filme dahil olacaktı. Bunların yanı sıra bugün Alfred Molina’nın da Doktor Octopus karakteriyle geri döneceği doğrulandı ve Emma Stone’un da Gwen Stacy rolüyle beyaz perdeye döneceği tahmin ediliyor.

ESKİ DOSTLAR ÖRÜMCEK-ADAM 3’E DÖNÜYOR

We Got This Covered'ın haberine göre Tobey Maguire ve Andrew Garfield gibi eski filmlerde yer alan isimlerin de görüşmelere dahil olduğunun iddia edilmesi bir anda filme dair beklentileri yükseltti.

Bu isimlerin yanı sıra Kirsten Dunst’ın da projede yer almak için görüşmelere dahil olduğu aktarıldı. Her ne kadar resmi herhangi bir açıklama yapılmasa da Dunst’ın Marry Jane Watson rolünü yeniden canlandıracağı tahmin ediliyor.

13285852-andrew-garfield-tobey-maguire-tom-holland-spider-man-3

Marvel’ın Endgame’in ardından koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok projesini ertelemek zorunda kalması hayranların yeni haberlerle ve iddialarla iştahının kabarmasına neden oluyor.

Dunst, Sam Raimi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu üçlemeyle hayli beğeni toplamıştı. Dolayısıyla isminin yeni Örümcek-Adam filmiyle de anılması pek çok kişiyi şimdiden heyecanlandırmış görünüyor.

Önce Wonder Woman sonra Kleopatra şimdi de casus oluyor... Gal Gadot’un yeni projesi heyecan yarattıÖnce Wonder Woman sonra Kleopatra şimdi de...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama!
Charlize Theron’un cevabı olay oldu! 'Lezbiyen' olmak istiyor Charlize Theron’un cevabı olay oldu! 'Lezbiyen' olmak istiyor
Bu kadar hazırlık boşuna değilmiş! Baba 4...Bu kadar hazırlık boşuna değilmiş! Baba 4...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Mesajları ifşa edilen ünlü isimler!

Mesajları ifşa edilen ünlü isimler!

Önce Wonder Woman sonra Kleopatra şimdi de...

Önce Wonder Woman sonra Kleopatra şimdi de...

'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

Kabayanidis'ten Atatürk'e

Kabayanidis'ten Atatürk'e

İlginizi Çekebilir

Her adımında yüzünüz kızaracak…

Her adımında yüzünüz kızaracak…

Meraklı kedi komşularını böyle dikizledi

Meraklı kedi komşularını böyle dikizledi

Türk Lirası ile bu ülkelerde krallar gibi tatil!

Türk Lirası ile bu ülkelerde krallar gibi tatil!

Gaz çıkaran köpeğin tepkisi görenleri kahkahalara boğdu

Gaz çıkaran köpeğin tepkisi görenleri kahkahalara boğdu

90’lara damga vuran yerli diziler!

90’lara damga vuran yerli diziler!

Bu sahnenin öyle bir anlamı var ki...

Bu sahnenin öyle bir anlamı var ki...

Diğer Haberler

Charlize Theron’un cevabı olay oldu! 'Lezbiyen' olmak istiyor

Charlize Theron’un cevabı olay oldu! 'Lezbiyen' olmak istiyor

Gone Girl ile hafızalara kazınan Rosamund Pike’dan iddialı açıklama: 'Herhangi bir hayran kazanmaya çalışmıyordum'

'Herhangi bir hayran kazanmaya çalışmıyordum'

30 yıl sonra ortaya çıktı! Evde Tek Başına setine giden Michael Jackson...

Evde Tek Başına setine giden Michael Jackson...

Önce Wonder Woman sonra Kleopatra şimdi de casus oluyor... Gal Gadot’un yeni projesi heyecan yarattı

Önce Wonder Woman sonra Kleopatra şimdi de...

Aubrey Plaza, Black Bear filminin fiziksel ve psikolojik olarak iz bıraktığını söyledi

'Fiziksel ve mental olarak yok olmuştum'

Ezel Akay, yerden yere vurulan 9 Kere Leyla filmi eleştirilerine yanıt verdi

Yerden yere vurulan filmi savundu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.