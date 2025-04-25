Bülent Uygun'un kızı hayatını kaybetmişti... O anları sosyal medyada gündem oldu! "Onun sevgisi ve sesi beni hayata bağladı”

Teknik direktör Bülent Uygun’un kızı, Türkiye Futbol Federasyonu’nda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan Almina Tude Uygun, bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen bu kayıp, başta ailesi olmak üzere spor camiasını derin bir üzüntüye boğdu.

28 yaşında olan Almina, çocukluğundan bu yana şeker hastalığı (diyabet) tedavisi görüyordu. Henüz 12 yaşındayken, yaşadığı böbrek ağrısı ve aşırı susama şikayetleriyle başvurduğu hastanede kendisine tip 2 diyabet tanısı konmuştu. Hastalığı ilerleyen süreçte komplikasyonlara yol açtı ve son dönemde durumu ağırlaşarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

O VİDEOSU SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ne yazık ki bugün, ani bir kalp krizi geçiren Almina Tude Uygun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uygun, bir süre önce katıldığı Hikayeden Adamlar programında babası hakkında konuşmuştu.

Uygun'un babasına olan düşkünlüğü ve Bülent Uygun hakkında dedikleri sosyal medyada tekrardan gündem oldu. Uygun, “Ben babama aşığım. Komaya girdiğimde babamın sesini duyana kadar tedaviye yanıt verememiştim. Onun sevgisi ve sesi beni hayata bağladı.” ifadelerini kullanarak babasına olan düşkünlüğünü dile getirmişti.