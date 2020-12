Önce Wonder Woman sonra Kleopatra şimdi de casus oluyor... Gal Gadot’un yeni projesi heyecan yarattı

Wonder Woman serisiyle adını dünyaya duyuran Gal Gadot, peş peşe yeni film projeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Netflix’in bugüne kadar giriştiği en büyük bütçeli projelerinden biri olacak Red Notice’de Dwayne Johnson ve Ryan Reynolds ile birlikte rol alan Gal Gadot, aynı zamanda ünlü tarihi figür Kleopatra’yı canlandıracak.

GAL GADOT’LU AKSİYON PROJESİ

Skydance Media‘nın yapımcılığını üstlendiği Heart of Stone filminin başrolünde yer alacak Gadot’un, bu projesiyle Mission: Impossible ve Bourne serisi gibi bol devam filmli bir aksiyon serisi başlatması bekleniyor. Gal Gadot’un film için aldığı ücret ile ismini Hollywood’un en çok kazanan oyuncuları arasına yazdırdığı da konuşulan dedikodular arasında.

Mission: Impossible ve James Bond gibi casus filmlerinin kadın başrole sahip bir versiyonu gibi olması planlanan Heart of Stone’un senaryosu, The Old Guard’ın da senaryosunu kaleme alan Greg Rucka ile Oscar adayı senarist Allison Schroeder ikilisinin imzasını taşıyacak. Filmi yönetmesi için, son olarak The Aeronauts’un yönetmen koltuğunda bulunan Tom Harper ile görüşülüyor.