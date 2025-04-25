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Fark edilmesi 6 ay sürdü... Sunucunun kim olduğu ortaya çıkınca dinleyiciler şaştı kaldı!

Avustralya'da yayınlanan bir radyo programı şaşırtıcı bir içerik hazırladı. Dinleyiciler aylarca radyoyu takip etti hatta sunucuya hayran bile oldu. Ancak hayranı oldukları kişinin kim olduğu 6 ayın sonunda ortaya çıktı. Meğerse öyle biri hiç var olmamış. İşte haberin detayları...

Fark edilmesi 6 ay sürdü... Sunucunun kim olduğu ortaya çıkınca dinleyiciler şaştı kaldı!
Çiğdem Sevinç

Avustralya basınındaki habere göre, Australian Radio Network'de hafta içi günde 4 saat süren ‘Workdays with Thy’ (Thy ile çalışma günleri) programının sunucusunun sesi dinleyenleri şaşırttı. CADA istasyonu, bir ses klonlama şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka yazılımını kullanarak ‘Thy’ adlı bir sunucu oluşturdu. Dinleyiciler, sunucunun gerçek kimliğini sorgulamaksızın 6 ay boyunca bu programı dinledi. Programın tanıtımlarında ‘Thy’ adlı sunucunun gerçek olup olmadığından söz edilmedi.

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İHBARLA BERABER ARAŞTIRMAYA BAŞLADI

Programın dinleyicilerinden yazar Stephanie Coombes, kendine ait blog sitesinde ‘Thy'nin soyadı nedir? Kimdir? Nereden geldi? Bu şovu sunduğu varsayılan kadın hakkında bir biyografi yok ’ifadelerini kullandı. Coombes, 'Thy' hakkında bir ihbar aldıktan sonra biraz araştırma yaptığını, kendisi hakkında bilgi bulamadığını yalnızca bir görüntüsünün bulunduğunu ve sosyal medyada kesinlikle hiçbir varlığının olmadığını keşfettiğini söyledi.

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GERÇEK HAYRANLARI VAR

ARN yetkilisi Fayed Tohme, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Thy'nin sesini oluşturmak için yapay zekanın kullanıldığını kabul etti. Tohme, yapay sunucu ‘Thy'nin ‘gerçek gibi duyulduğunu ve gerçek bir kişi olmamasına rağmen gerçek hayranları olduğunu’ belirtti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Spiker Sunucu yapay zeka ses
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