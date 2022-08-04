Örümcek Adam: Evden Uzakta filminin yönetmenliği Jon Watts'a, senaryosu ise Chris McKenna ve Erik Sommers'a aittir. Film, dünya çapında 1,1 milyar doların üzerinde hasılat yaparak tüm zamanların en yüksek hasılat yapan yirmi dördüncü filmidir. Peki Örümcek Adam: Evden Uzakta ne zaman çekildi? Örümcek Adam: Evden Uzakta konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA KONUSU NEDİR?

Endgame'de yaşananların ardından yeniden ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker'ın, okul arkadaşlarıyla gittiği Avrupa gezisi esnasında Nick Fury'nin gizemli bir görevi üzerine yıkmasıyla meydana gelen olaylar işlenir.

ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Örümcek-Adam: Evden Uzakta'nın ilk gösterimi 26 Haziran 2019'da gerçekleştirildi. Marvel Sinematik evreninin Üçüncü evresi olarak 2 Temmuz 2019'da Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdi.

ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA OYUNCULARI

Tom Holland - Örümcek Adam/Peter Parker

J. K. Simmons - J. Jonah Jameson

Zendaya - Michelle Jones

Jake Gyllenhaal - Mysterio

Samuel L. Jackson - Nick Fury

Cobie Smulders - Maria Hill

Ben Mendelsohn - Talos

Jon Favreau - Happy Hogan

Angourie Rice - Betty Brant

Tony Revolori - Flash

Marisa Tomei - May Parker

J. B. Smoove - Julius Dell

Sharon Blynn - Soren

Jacob Batalon - Ned Leeds

Martin Starr - Roger Harrington



