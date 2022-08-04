Örümcek Adam: Evden Uzakta filminin yönetmenliği Jon Watts'a, senaryosu ise Chris McKenna ve Erik Sommers'a aittir. Film, dünya çapında 1,1 milyar doların üzerinde hasılat yaparak tüm zamanların en yüksek hasılat yapan yirmi dördüncü filmidir. Peki Örümcek Adam: Evden Uzakta ne zaman çekildi? Örümcek Adam: Evden Uzakta konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Endgame'de yaşananların ardından yeniden ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker'ın, okul arkadaşlarıyla gittiği Avrupa gezisi esnasında Nick Fury'nin gizemli bir görevi üzerine yıkmasıyla meydana gelen olaylar işlenir.
Örümcek-Adam: Evden Uzakta'nın ilk gösterimi 26 Haziran 2019'da gerçekleştirildi. Marvel Sinematik evreninin Üçüncü evresi olarak 2 Temmuz 2019'da Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdi.
Tom Holland - Örümcek Adam/Peter Parker
J. K. Simmons - J. Jonah Jameson
Zendaya - Michelle Jones
Jake Gyllenhaal - Mysterio
Samuel L. Jackson - Nick Fury
Cobie Smulders - Maria Hill
Ben Mendelsohn - Talos
Jon Favreau - Happy Hogan
Angourie Rice - Betty Brant
Tony Revolori - Flash
Marisa Tomei - May Parker
J. B. Smoove - Julius Dell
Sharon Blynn - Soren
Jacob Batalon - Ned Leeds
Martin Starr - Roger Harrington
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