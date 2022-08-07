Örümcek Adam: Eve Dönüş filmi 7 Ağustos 2022 Pazar akşamı bir kez daha ekrana gelecek. Netflix'te de yayınlanan filmde Peter Parker'ı Tom Holland canlandırıyor. Peki Örümcek Adam: Eve Dönüş filminin konusu nedir? Örümcek Adam: Eve Dönüş filminin oyuncuları kimler? İşte tüm merak edilenler...

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Örümcek Adam: Eve Dönüş filminin konusu:

"Yenilmezler ile yaşadığı maceranın büyüsüne kapılan Peter, kendini kanıtlama isteğiyle dolup taşan bir gençtir. Ancak yaşı gereği birçok farklı sorumluluğu vardır. May halası ile yaşayan Peter, bir yandan da ona göz kulak olan Demir Adam ile arkadaşlığını ilerletmiştir. Okul hayatına alışmaya ve sıradan bir genç gibi yaşamaya çalışan Peter'in aklında ise suçla savaşmak ve dünyayı daha güvenli bir hale getirmek vardır. Vulture yepyeni bir düşmanı yaşadığı şehre gönderdiğinde ise Peter'in kendini gösterme fırsatı çıkacak ancak en değerli gördüğü herkes tehdit altında olacaktır."

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Zendaya

Laura Harrier

Marisa Tomei

Tony Revolori

Jacob Batalon

Tyne Daly

Jon Favreau

Abraham Attah

Michael Mando

Jennifer Connelly

Angourie Rice

