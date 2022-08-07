Örümcek Adam: Eve Dönüş filmi 7 Ağustos 2022 Pazar akşamı bir kez daha ekrana gelecek. Netflix'te de yayınlanan filmde Peter Parker'ı Tom Holland canlandırıyor. Peki Örümcek Adam: Eve Dönüş filminin konusu nedir? Örümcek Adam: Eve Dönüş filminin oyuncuları kimler? İşte tüm merak edilenler...
Örümcek Adam: Eve Dönüş filminin konusu:
"Yenilmezler ile yaşadığı maceranın büyüsüne kapılan Peter, kendini kanıtlama isteğiyle dolup taşan bir gençtir. Ancak yaşı gereği birçok farklı sorumluluğu vardır. May halası ile yaşayan Peter, bir yandan da ona göz kulak olan Demir Adam ile arkadaşlığını ilerletmiştir. Okul hayatına alışmaya ve sıradan bir genç gibi yaşamaya çalışan Peter'in aklında ise suçla savaşmak ve dünyayı daha güvenli bir hale getirmek vardır. Vulture yepyeni bir düşmanı yaşadığı şehre gönderdiğinde ise Peter'in kendini gösterme fırsatı çıkacak ancak en değerli gördüğü herkes tehdit altında olacaktır."
Zendaya
Laura Harrier
Marisa Tomei
Tony Revolori
Jacob Batalon
Tyne Daly
Jon Favreau
Abraham Attah
Michael Mando
Jennifer Connelly
Angourie Rice
Okuyucu Yorumları 0 yorum