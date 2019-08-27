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Örümcek Adam’ın geleceği için anlaşmaya varılamadı

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TEKNOLOJİ  | 27.08.2019 07:51 | Son Güncelleme

Genel olarak süper kahraman evreni denildiğinde akla 2 isim geliyor. DC ve Marvel. Fakat iş sinema dünyasına geldiğinde herşey bir anda değişiyor. İşin içerisinde onlarca farklı isim giriyor. Marvel zamanında bazı karakterlerin film haklarını sattığı için, kendi karakterlerine film çekemiyor. Çekse bile bu film için önemli meblağlar ödemek zorunda kalıyor.

Örümcek Adam’ın geleceği için anlaşmaya varılamadı

Öncelikle şunu belirtelim. Marvel karakterleri kısa süre önce 3’e bölünmüş durumdaydı. Bazı Marvel karakterleri Disney bünyesindeyken, bazılar Fox, bazıları da Sony’deydi.

Disney, Fox’un film tarafını satın alarak önemli bir sorunu kökünden çözmüş oldu. Bu satın alım sonrasında, Wolverine, Deadpool, Fantastik 4’lü ve X-Men evrenindeki pek çok isim için Marvel Sinematik Evreni’nin önü açılmış oldu.
Muhtemelen önümüzdeki dönemde beyaz perdede boy gösterecek olan Fox karakterleri de bir şekilde Marvel’ın sinematik evrenine dahil edileceklerdir.

Peki ya Sony cephesi? Malum, Sony’nin elinde Spider-Man gibi hayli önemli bir karakter bulunuyor. Dahası Disney’in mevcut şartlarda Sony’nin sinema bölümünü satın alması gibi bir durum da söz konusu değil. Peki ne olacak?

Disney ve Sony anlaşamadı

Öncelikle şunu hatırlatalım. Spider-Man’in Marvel filmlerinde boy göstermesi Sony’nin vereceği izne bağlıydı. Nitekim Disney, büyük maddi fedakarlıklar göstererek Spider-Man’i evrene dahil etti. Öyle ki Sony bu karakter sayesinde kılını bile kıpırdatmadan milyon dolarları cebe indirdi. Çünkü Disney tarafından çekilen filmlerdeki aslan payı Sony’e kalıyordu.
Mevcut anlaşmanın süresinin dolmasıyla birlikte Sony, kar marjının yükseltilmesini talep etti. Çünkü Spider-Man’in yeni sinematik evrende önemli bir role sahip olduğunun onlar da farkındaydı. Far From Home ile 1 milyar doların üzerinde gişe başarısına imza atan Spider-Man, Sony’nin de iştahını kabartmış oldu.

Sony kar marjının yükseltilmesini talep edince Disney’den sert bir yanıt geldi. Marvel’ı bünyesinde bulunduran Disney, Sony’nin haddi aşan taleplerine daha fazla boyun eğmedi ve anlaşma masasından kalktı.

Peki bundan sonra ne olacak?

Şimdi gelelim asıl sorumuza. Bundan sonra ne olacak? Artık Marvel evreninde Spider-Man’i göremeyecek miyiz? Mevcut şartlara göre konuşacak olursak, Spider-Man’in zorunlu olarak Marvel evrenine veda edeceğini söyleyebiliriz.

Çünkü bu karakterin film hakları Sony’de bulunuyor. İşin kötü yanı, Marvel filmlerinde Spider-Man ismi bile geçemeyecek. Yani bu karakterle yaşanan herşey, hiç yaşanmamış sayılacak.

Peki bu karakterin olmadığı bir Marvel evreni başarılı olabilir mi? Açık konuşmak gerekirse bu tamamen Marvel’a bağlı bir durum. Çünkü Iron Man ve Captain America gibi iki ağır top evrene veda etti. Muhtemelen Thor da 4. filmle evrene veda edecek ve orijinal Avengers ekibi büyük oranda dağılacak.

Dolayısıyla Spider-Man’in de yokluğunda Marvel’ın şimdiki parlak günlerini yakalaması biraz zor olabilir. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz. Zira şahsi kanaatim, Disney’in bir şekilde Sony ile anlaşacağı yönünde.

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Örümcek Adam sony disney

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