Örümcek Adam’ın geleceği için anlaşmaya varılamadı

Öncelikle şunu belirtelim. Marvel karakterleri kısa süre önce 3’e bölünmüş durumdaydı. Bazı Marvel karakterleri Disney bünyesindeyken, bazılar Fox, bazıları da Sony’deydi.

Disney, Fox’un film tarafını satın alarak önemli bir sorunu kökünden çözmüş oldu. Bu satın alım sonrasında, Wolverine, Deadpool, Fantastik 4’lü ve X-Men evrenindeki pek çok isim için Marvel Sinematik Evreni’nin önü açılmış oldu.

Muhtemelen önümüzdeki dönemde beyaz perdede boy gösterecek olan Fox karakterleri de bir şekilde Marvel’ın sinematik evrenine dahil edileceklerdir.

Peki ya Sony cephesi? Malum, Sony’nin elinde Spider-Man gibi hayli önemli bir karakter bulunuyor. Dahası Disney’in mevcut şartlarda Sony’nin sinema bölümünü satın alması gibi bir durum da söz konusu değil. Peki ne olacak?

Disney ve Sony anlaşamadı



Öncelikle şunu hatırlatalım. Spider-Man’in Marvel filmlerinde boy göstermesi Sony’nin vereceği izne bağlıydı. Nitekim Disney, büyük maddi fedakarlıklar göstererek Spider-Man’i evrene dahil etti. Öyle ki Sony bu karakter sayesinde kılını bile kıpırdatmadan milyon dolarları cebe indirdi. Çünkü Disney tarafından çekilen filmlerdeki aslan payı Sony’e kalıyordu.

Mevcut anlaşmanın süresinin dolmasıyla birlikte Sony, kar marjının yükseltilmesini talep etti. Çünkü Spider-Man’in yeni sinematik evrende önemli bir role sahip olduğunun onlar da farkındaydı. Far From Home ile 1 milyar doların üzerinde gişe başarısına imza atan Spider-Man, Sony’nin de iştahını kabartmış oldu.