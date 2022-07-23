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Örümcek Adam: Örümcek Evreninde konusu nedir? Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi?

23.07.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak edildi. Animasyon türündeki filmin detayları merak konusu oldu. Peki Örümcek Adam: Örümcek Evreninde konusu nedir? İşte Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filminin oyuncuları ve merak edilenler...

Örümcek Adam: Örümcek Evreninde konusu nedir? Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi?

Peter Ramsey, Bob Persichetti ve Rodney Rothman'ın yönetmenliğini üstlendiği Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi ülkemizde 14 Aralık 2018 tarihinde gösterime girmiştir. Peki Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi oyuncuları kimlerdir? Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi oyuncuları kimlerdir? Ayrıntılar haberimizde...

ÖRÜMCEK ADAM: ÖRÜMCEK ADAM EVRENİNDE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Örümcek Adam: Örümcek Adam Evreninde konusu:

Örümcek Adam ile ilgili en özgün ve en ilginç hikayelerden biri olan filmde, çoklu evrenler konu edilir ve farklı boyutlardan pek çok Örümcek Adam, Miles Morales'in Brooklyn'i koruduğu evrende buluşur. Polis memuru bir baba ve işkolik bir annenin oğlu olan Miles, lise öğrencisidir ve okuluna uyum sağlamakta zorlanmaktadır. Radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla özel yeteneklere sahip olan bir süper kahramana dönüşür. Fakat henüz gerçek bir süper kahraman olamamıştır. Açılan bir kapı sonucu çoklu evrende farklı boyutlardan gelen Peter Parker ve diğer "alternatif" Örümcek Adamlar Miles'ın evrenine düşer. Fakat bu Örümcek Adamların kendi evrenlerine mümkün olduğunca çabuk geri dönmeleri gerekmektedir.

ÖRÜMCEK ADAM: ÖRÜMCEK ADAM EVRENİNDE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Örümcek Adam: Örümcek Adam Evreninde filminde şu seslendirme sanatçıları yer almıştır:

Spider-Man Noir: Nicolas Cage

Peni Parker: Kimiko Glenn

Wilson Fisk / The Kingpin: Liev Schreiber

Doc Ock: Kathryn Hahn

Yapım Yılı : 2018

Yönetmen : Bob Persichetti, Peter Ramsey

Tür : Animasyon, Aksiyon, Fantastik

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