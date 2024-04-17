Oryantal Didem Hadise'yi eleştiren Sevda Türküsev'e sert çıktı: "Çıplaklıkla ilgili..."

Ünlü şarkıcı Hadise, hem şarkıları hem konserleri hem de dansları ile isminden sık sık söz ettiriyor.

Her konseri ve her dans performansı çok konuşulan şarkıcı, bir konserinde kendisini yakın ve alt açıdan çeken kameramana, "2024'te artık 'frikik verdi', 'yok orası gözüktü', 'yok selüliti gözüktü"! Bunlar var mı hala ya? Var mı? Şov var, ses var, daha ne olsun? Evet birkaç selülit de var, bana ne!" diyerek sert çıkmıştı.

Ünlü ismin kalça dansına Sevda Türküsev'den ise "Sen neren gözükmek istiyorsan ona çalışmışsın... Kalçayı yandan sallayarak dans! Zaten her şey ortada" yorumu gelmişti.

Oryantal Didem Kınalı, Hadise'ye destek vererek Sevda Türküsev'in sözlerine tepki gösterdi. Ünlü oryantal çektiği videoda şunları söyledi:

"Burası Türkiye Cumhuriyeti, isteyen istediği kostümü giyip sahneye çıkar. İsteyen başörtü takar isteyen mini etek giyer. Hanımefendi bu konuya gerçekten takık. Seks hayatında büyük bir sorun var diye düşünüyorum. Altını çiziyorum büyük ihtimal ya çıplaklık ile ilgili sorunları var ya seks hayatı kötü ya da ülkeyi İran gibi görmek istiyor. Ama burası özgür bir ülke."







