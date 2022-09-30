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Oryantal Didem sahnede yaşadığı ilginç olayı anlattı! "Acaba bana bakınca bir şey mi uyanacak?"

30.09.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show'un unutulmaz oryantallerinden Didem Kınalı, Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Oryantal Didem'de Bülent Serttaş sorulunca güzel isim sahnede yaşadığı başka bir olayı anlattı. Kınalı konuşmasında "Çok tuhafıma gitti. Şey diye düşünüyorsun acaba bana bakınca bir şey mi uyanacak?" dedi.

Oryantal Didem sahnede yaşadığı ilginç olayı anlattı! "Acaba bana bakınca bir şey mi uyanacak?"

Geçtiğimiz yıl İbo Show'a katılan Bülent Serttaş, dans eden oryantal Didem'e bakmamak için şekilden şekle girmiş ve sürekli başka yöne bakmaya çalışarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Armağan Çağlayan'a katılan Didem Kınalı'ya yaşanan bu anlar soruldu. 90'lı yıllara damga vuran İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'da yaptığı dansla tanınan Didem Kınalı sahnede yaşadığı buna benzer başka bir olayı anlattı.

ŞAŞIRDIĞI OLAYI ANLATTI

Oryantal Didem sahnede yaşadığı şaşkınlığı şöyle anlattı:

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"Çok yakın zamanda böyle bir şey başıma geldi. Sürekli çıktığım yere Araplar geliyor genelde kapalı ablalar. Çok kapalı olup da izleyenler alkışlayanlar çok oldu fakat bu son sahnemde asla izlemediler. Masalarında eşleri de yoktu kadın kadına çıkmışlar. Kafasını çevirip asla dönüp bakmadılar. O benim çok tuhafıma gitti. Şey diye düşünüyorsun acaba bana bakınca bir şey mi uyanacak? Acaba lezbiyen mi diye düşündüm. Ya lezbiyen duygularını saklıyor bana bakınca başka bir şey hissedecek diye düşündüm."

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Anahtar Kelimeler:
Didem Kınalı Armağan Çağlayan magazin
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