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Oryantal Didem'den İbo Show itirafı! "Montajda atıyorlar"

29.09.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show'un Asena'dan sonra unutulmaz oryantali Didem Kınalı, Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Oryantal Didem İbrahim Tatlıses'in her programına gittiğini ama bazen görüntülerin montajda atıldığını itiraf etti. İşte Didem Kınalı'nın o sözleri...

Oryantal Didem'den İbo Show itirafı! "Montajda atıyorlar"

İbo Show'un oryantallerinden Didem Kınalı Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Daha önce programda kapalı giyindiği için gündeme gelen oryantal Didem ilginç bir itirafta bulundu.

Didem Kınalı Armağan Çağlayan'ın "Siz İbo Show'un her bölümünde var mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Aslında oluyor ama bazen montajda atıyorlar, bazen Ramazan'a denk geliyor ya da daha özel günlere geliyor diye koymuyorlar diye düşündüm ben açıkcası da sebebini de sormadım" dedi.

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Kınalı her hafta çekimlere gittiğini de söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Didem Kınalı'dan İbrahim Tatlıses itirafı! "'Konsomatris olur musun' dediler..."Didem Kınalı'dan İbrahim Tatlıses itirafı! "'Konsomatris olur musun' dediler..."

"İnsan da garip oluyor ya izliyorsun, birazdan çıkacağım şimdi çıkacağım. Var mıyım? Artık bunu demeye başladım. Bakıyorum ses gelmeyince ben hiç karışmıyorum sonrasında kendim VTR'de görmem gerekiyor."

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Armağan Çağlayan İbo Show Didem Kınalı asena söyledi
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