Osayi Samuel transferinden vazgeçen siyah beyazlılar rotasını Nelson Semedo ve Kyle Walker-Peters'a çevirdi...

Sağ bek mevkisi için Bright Osayi Samuel ile anlaşan Beşiktaş'ta transfer oyuncunun babasının son anda daha fazla para istemesi sebebiyle iptal edilmişti. Sağ bek bölgesi için transfer isteyen siyah beyazlıların gündeminde 2 isim var.

BOŞTA OLAN OYUNCULAR GÜNDEMDE!

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, sağ bek transferi için aday sayısını ikiye indirdi. Birincisi Wolverhampton ile sözleşmesi biten Nelson Semedo. Listedeki diğer isim ise Southampton'dan ayrılan Kyle Walker-Peters. Beşiktaş, yine sözleşmesi sona eren futbolcuları gündemine aldı.

OYUNCULARIN PERFORMANSLARI

Wolverhampton'da geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan Nelson Semedo, 5 asist yapma becerisi