SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Osayi Samuel transferinden vazgeçen siyah beyazlılar rotasını Nelson Semedo ve Kyle Walker-Peters'a çevirdi...

Osayi-Samuel transferini rafa kaldıran Beşiktaş, yeni sezon öncesi sağ bek bölgesini yenilemeyi planlıyor. Jonas Svensson ile yollarını ayırmayı düşünen siyah beyazlılar gündemine 2 ismi aldı.

Osayi Samuel transferinden vazgeçen siyah beyazlılar rotasını Nelson Semedo ve Kyle Walker-Peters'a çevirdi...
Burak Kavuncu

Sağ bek mevkisi için Bright Osayi Samuel ile anlaşan Beşiktaş'ta transfer oyuncunun babasının son anda daha fazla para istemesi sebebiyle iptal edilmişti. Sağ bek bölgesi için transfer isteyen siyah beyazlıların gündeminde 2 isim var.

BOŞTA OLAN OYUNCULAR GÜNDEMDE!

46491cb0-42f6-11f0-9630-fd015488de94

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, sağ bek transferi için aday sayısını ikiye indirdi. Birincisi Wolverhampton ile sözleşmesi biten Nelson Semedo. Listedeki diğer isim ise Southampton'dan ayrılan Kyle Walker-Peters. Beşiktaş, yine sözleşmesi sona eren futbolcuları gündemine aldı.

OYUNCULARIN PERFORMANSLARI

GettyImages-2195979900-scaled

Wolverhampton'da geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan Nelson Semedo, 5 asist yapma becerisi

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belçika üst üste ikinci kez şampiyon...Belçika üst üste ikinci kez şampiyon...
Galatasaray Osimhen'in alternatifini belirledi...Galatasaray Osimhen'in alternatifini belirledi...
Anahtar Kelimeler:
Serdal Adalı Ole Gunnar Solskjaer son dakika beşiktaş transfer dönemi transfer haberleri transfer sezonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de birçok noktada yangın çıktı! Gözaltı ve tutuklama var

İzmir'de birçok noktada yangın çıktı! Gözaltı ve tutuklama var

Ukrayna 'güvenlik durumu kötüleşti' dedi, 'zor' kararı verdi: Anlaşmadan çekildiler

Ukrayna 'güvenlik durumu kötüleşti' dedi, 'zor' kararı verdi: Anlaşmadan çekildiler

Beşilktaş yeni transferini açıkladı...

Beşilktaş yeni transferini açıkladı...

Galatasaray Osimhen'in alternatifini belirledi...

Galatasaray Osimhen'in alternatifini belirledi...

Ünlü Spiker Sabri Ugan vefat etti

Ünlü Spiker Sabri Ugan vefat etti

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması...

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.