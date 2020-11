OSBÜK Başkanı Kütükcü: “Türkiye’nin geleceği OSB’lerde”

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye’de sayıları 347’ye ulaşan Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) yatırımcı ilgisinin her geçen gün arttığını ifade ederek, “Türkiye’nin geleceği, organize sanayi bölgelerinde. İnşallah önümüzdeki dönem, OSB’lerin yeni yatırımlarla daha da parlayacağı yeni bir dönem olacak” dedi.

OSBÜK tarafından, dağıtım lisansı olan 181 organize sanayi bölgesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan’ın katılımıyla bir çevrimiçi toplantı düzenlendi. Toplantıda organize sanayi bölgelerinin enerji ile ilgili yaşadıkları sorunlar ve talepleri istişare edildi.

“Pandemiye rağmen 11 yeni OSB kuruldu”

Toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın altını çizdiği ekonomide yeni dönem vurgusuna atıfta bulunarak, bu yeni dönemde OSB’lerin kritik rol oynayacağını söyledi. Yatırımcıların OSB’lere ilgisinin her geçen gün arttığını, pandemiye rağmen Mart ayından bu yana Türkiye’de 11 yeni OSB kurulduğunu, 2021 yılında ise 16 yeni OSB’nin kurulacağını belirten Kütükcü, “Cumhurbaşkanımız, son gönlerde Türkiye’de yeni bir dönem başlayacağının, reformların ve üretimin altını sürekli çiziyor. Bu yeni dönemde, organize sanayi bölgelerimiz kritik rol üstlenecek. İşte bizim bu kritik sürece, alt yapılarımızla, yatırımcı dostu bakış açımızla, yeni tahsis alanlarımızla hazır olmamız lazım. Her fırsatta ifade ediyorum; yatırımcılarımızın organize sanayi bölgelerimize teveccühü her geçen gün artıyor. Bir yandan mevcut organize sanayi bölgelerimiz genişleme çalışmaları yürütürken, aynı zamanda ülkemizde yeni OSB’ler kurulmaya devam ediyor. Pandemiye rağmen, Türkiye’de Mart ayından bu yana Adana, Antalya, Aydın, Edirne, Hakkari, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sivas, Uşak ve Yozgat’ta 11 yeni OSB kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, bütçe görüşmelerinde önümüzdeki yıl, 16 yeni OSB’nin daha kuruluşunun tamamlanacağını ifade etti. Ayrıca 2021 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın OSB’lere ayıracağı bütçedeki artışla birlikte OSB’lerimizin alt yapıları daha da güçlenecek. Tüm bu gelişmeler gösteriyor ki, Türkiye’nin geleceği üretimde, organize sanayi bölgelerinde. İnşallah önümüzdeki dönem, OSB’lerin yeni yatırımlarla daha da parlayacağı yeni bir dönem olacak” diye konuştu.

Kütükcü, Türkiye’de yerli ve milli enerji ile ilgili önemli gelişmeler yaşandığını, özellikle yenilenebilir enerjide yaşanan gelişmelerin çok kıymetli olduğunu söyleyerek, OSB’lerin enerji alt yapılarının güçlendirilmesi ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi ile ilgili atılan her adımın sanayi üretimine güç vereceğini aktardı.