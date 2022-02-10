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Oscar adaylığı yaradı! Penélope Cruz’un yeni partneri belli oldu

10.02.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Penélope Cruz başrollerini Adam Driver ve Shailene Woodley ile paylaşacağı Ferrari adlı film için anlaştı. Usta isim Michael Mann’in yönetmen koltuğuna oturduğu dönem filmi Ferrari; otomobil imalat devi Enzo Ferrari'yi konu alıyor.

Oscar adaylığı yaradı! Penélope Cruz’un yeni partneri belli oldu

Penélope Cruz, Enzo Ferrari’yi konu alan dönem filmin Ferrari’de rol almak için anlaştı. Filmde güzel oyuncunun yanı sıra Adam Driver ve Shailene Woodley yer alıyor. Usta isim Michael Mann'in yönetmen koltuğuna oturduğu film; Bir oğlunun yası yüzünden kriz içinde olan evliliği ve kendisiyle karısının 10 yıl boyunca kurduğu şirkette baş gösteren iflas tehdidiyle boğuşmak durumunda kalan Enzo Ferrari’nin hikayesini konu alıyor.

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FERRARİ FİLMİ HAKKINDA

Ferrari, tüm bunların gölgesinde cesur bir yarışa başlıyor ve İtalya'nın 1.000 mil ötesindeki Mille Miglia'da yer alıyor. Driver, başlangıçta baş karakterini oynamak için imza atan Hugh Jackman'ın yerini alıyor. Cruz, Enzo'nun karısı Laura Ferrari'yi, Woodley ise metresi Lina Lardi'yi oynuyor. Çekimler bu bahar İtalya'da başlayacak.

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Vicky Cristina Barcelona filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülüne layık görülen Ferrari filminin başrol oyuncusu Penélope Cruz, Pedro Almodóvar tarafından yazılıp yönetilen Parallel Mothers filmindeki performansıyla bir kez daha En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar için yarışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adam Driver Penélope Cruz
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