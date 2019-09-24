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Oscar’ın favorisi Joker’den iki yeni poster

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 24.09.2019 09:17 | Son Güncelleme

Joaquin Phoenix’li Joker filminden iki yeni poster yayınlandı.

Oscar’ın favorisi Joker’den iki yeni poster

Venedik Film Festivali’nden Altın Aslan ödülüyle dönen yılın en çok konuşulan Joker filminden, iki yeni afiş yayınlandı. "Her", "Sınırları Aşmak", "Gladyatör" ve "The Master" gibi filmlerin 3 Oscar adayı usta oyuncusu Joaquin Phoenix'in başrolünde yer aldığı film, önümüzdeki Oscar sezonunun gözdelerinden biri olarak görülüyor.

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The Hangover ve War Dogs filmleriyle tanıdığımız Todd Phillips’in yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Phoenix’e Oscar ödüllü Robert De Niro, Marc Maron, Zazie Beetz, Frances Conroy, Douglas Hodge ve Brett Cullen gibi isimler eşlik ediyor.

DC Sinematik Evreni'ne ait olmayan Joker, karakterin orijinal hikayesini anlatacak. Bir stand-up komedyeni ve anti kahraman olan Arthur Fleck, zamanla geçirdiği psikolojik değişimler nedeniyle akli dengesini yitirmeye başlayacaktır. Bu durum da onu bir süre sonra psikopat bir katile dönüştürecektir. Phillips'in yaptığı açıklamaya göre "Joker", Joaquin Phoenix'in onaylaması durumunda devam filmlerinin gelmesiyle bir seriye dönüşebilir.

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Joker filmi, 4 Ekim 2019 tarihinde dünyayla aynı anda Türkiye’de de vizyona girecek.

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Joker Joker filmi Joaquin Phoenix

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