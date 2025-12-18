Oscar Ödülleri, 2029'dan itibaren YouTube'da yayınlanacak

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar Ödülleri törenlerinin 2029 yılından itibaren küresel yayın hakları için YouTube ile anlaşma imzalandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında, Oscar Ödülleri törenlerinin ve ilgili tüm içeriğin küresel haklarının 2029-2033 yılları arasında YouTube'a ait olacağı bildirildi.

Erişimi artırmak ve daha fazla kişiye ulaşmak amacıyla atıldığı vurgulanan bu adımla birlikte, söz konusu yıllardaki ödül törenleri mevcut yayıncısı ABC kanalı yerine YouTube aracılığıyla ücretsiz olarak izlenebilecek.Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır