Oscar Ödülleri’nde son durum ne? İşte muhtemel adaylar

Oscar Ödülleri’nin adayları 22 Ocak Salı günü (yarın) sabaha karşı netleşmiş olacak. Bazı kategorilerde favoriler çok net olsa da bazı kategoriler de ise “kıran kıran” rekabet söz konusu. Yılın en çok konuşulan filmi Netflix yapımı Roma’ya neredeyse ana kategorilerin çoğunda rastlamak mümkün. En çok merak edilen soruların başında gişede harikalar yaratan Marvel yapımı Black Panther’in En İyi Film kategorisinde yer alıp almayacağı geliyor. En çekişmeli kategorilerden bir diğeri ise En İyi Kadın Oyuncu! The Favourite (Sarayın Gözdesi) filmindeki performansı ile eleştirmenlerden tam not alan Olivia Colman, Golden Globes ile sürpriz çıkış yapan Glen Close mu, yoksa ödülü ne kadar çok istediğini her defasında dile getiren Lady Gaga mı? Tüm bu soruların yanıtlarını çok kısa bür sürede öğreneceğiz... İşte anketlerle 91’inci Oscar Ödülü adayları.

Oscar Ödülleri’nde son durum ne?

EN İYİ FİLM Gizli bir çekişmenin yaşandığı En İyi Film kategorisinde Alfonso Cuarón imzalı Roma, Bradley Cooper’ın ilk yönetmenlik denemesi A Star is Born, Barry Jenkins’in If Beale Street Could Talk ve Spike Lee’nin BlacKkKlansman filmlerinin adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Bunların yanında; Ryan Coogler’ın Marvel yapımı Black Panther filmi ve yılın sürprizi Peter Farrelly yönetmenliğindeki Green Book’da bu kategorinin en güçlü adayları. Eleştirmenler tarafından Pavel Pawlikowski’nin Cold War filminin adı da sıklıkla bu kategori için geçiyor. Ancak Akademi’nin bu kategori için bir tane siyah-beyaz sanat filmi kontenjanı olduğunu ve bunu da Roma’dan yana kullanacağı çok açık görülüyor.

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO Bu kategoride dramadan komediye, korkudan dönem filmine çok çeşitli bir skala bizleri bekliyor. Anketlere göre En İyi Orijinal Senaryo kategorisinde; Alfonso Cuarón’un Roma’sı, Bo Burnham’ın kaleminden çıkma Eighth Grade, Adam McKay imzalı Vice, Deborah Davis ile Tony McNamara ikilisinin The Favouritesi ve Bryan Woods, Scott Beck ve John Krasinski imzalı gerilim filmi A Quiet Place’ı görmemiz mümkün.

EN İYİ UYARLAMA SENARYO Her şeyin olabileceği başka bir kategori olan En İyi Uyarlama Senaryo ödülünün kime gideceği konusu tam bir muamma. Anketlere göre Barry Jenkins (If Beale Street Could Talk), Ryan Coogler ile Joe Robert Cole (Black Panther), Nicole Holofcener ve Jeff Whitty Can You Ever Forgive Me?, Debra Granick (Leave No Trace) ve Charlie Wachtel - David Rabinowitz - Kevin Willmott - Spike Lee (BlacKkKlansman) isimlerini görmemiz neredeyse kesin. En İyi Uyarlama Senaryo kategorisinde beklenen sürpriz ise Peter Chiarelli ile Adele Lim ikilisinin Crazy Rich Asians yapımıyla aday olması.

EN İYİ ERKEK OYUNCU Altın Küre’nin rüzgarını arkasına alan Rami Malek’in adaylığına kesin gözle bakılırken, ödül alma ihtimali ise daha düşük görünüyor. En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday olarak; “fiziksel değişimler benden sorulur” diyen Christian Bale (Vice), yakışıklı aktör Bradley Cooper (A Star Is Born) ve Viggo Mortensen’i (Green Book) görmemiz mümkün. Bu kategorinin sürpriz isimleri ise Ethan Hawke ve BlacKkKlansman’in başrol oyuncusu John David Washington.

EN İYİ KADIN OYUNCU İşte yılın en çok merak edilen sorusu; “En İyi Kadın Oyuncu” Oscarını kim kazanacak? Şimdiye kadar gerçekleşen ödül törenlerinde bu kategorinin kazananı hep farklı isimler oldu. Şimdiye kadar The Wife filmindeki rolüyle deneyimli aktrist Glen Close, A Star Is Born’daki performansıyla Lady Gaga ve The Favourite’deki rolüyle Olivia Colman ödüle layık görüldü. Bu 3 isim dışında En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde muhtemelen göreceğimiz isilerse şöyle; Yalitza Aparicio (Roma), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?), Toni Collette (Hereditary).

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde sivrilen iki isim var. İlki BlacKkKlansman’deki rolüyle Adam Driver ve Can You Ever Forgive Me? Filmindeki rolüyle Richard E. Grant. Muhtemel diğer adaylar ise Mahershala Ali (Green Book), Timothée Chalamet (Beautiful Boy) ve Sam Elliott (A Star Is Born).

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU Yılın en çok ses getiren yapımlarından olan The Favourite’in iki kadın oyuncusu Emma Stone ve Rachel Weisz’in En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalındaki adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Regina King (If Beale Street Could Talk) Amy Adams (Vice) ve Emily Blunt (A Quiet Place) kategori için adı geçen diğer isimler.