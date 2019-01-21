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Oscar Ödülleri’nde son durum ne? İşte muhtemel adaylar

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SİNEMA TV  | 21.01.2019 15:47 | Son Güncelleme

22 Ocak (Yarın) uzun zamandır süren bekleyiş sona eriyor ve 91. Oscar Ödülleri’nin adayları açıklanıyor. Peki kritik ödüllerde son durum ne? İşte anketlere göre Oscar adayları.

  1. Oscar Ödülleri’nin adayları 22 Ocak Salı günü (yarın) sabaha karşı netleşmiş olacak. Bazı kategorilerde favoriler çok net olsa da bazı kategoriler de ise “kıran kıran” rekabet söz konusu. Yılın en çok konuşulan filmi Netflix yapımı Roma’ya neredeyse ana kategorilerin çoğunda rastlamak mümkün.

En çok merak edilen soruların başında gişede harikalar yaratan Marvel yapımı Black Panther’in En İyi Film kategorisinde yer alıp almayacağı geliyor. En çekişmeli kategorilerden bir diğeri ise En İyi Kadın Oyuncu! The Favourite (Sarayın Gözdesi) filmindeki performansı ile eleştirmenlerden tam not alan Olivia Colman, Golden Globes ile sürpriz çıkış yapan Glen Close mu, yoksa ödülü ne kadar çok istediğini her defasında dile getiren Lady Gaga mı? Tüm bu soruların yanıtlarını çok kısa bür sürede öğreneceğiz... İşte anketlerle 91’inci Oscar Ödülü adayları.

Oscar Ödülleri’nde son durum ne?

EN İYİ FİLM

EN İYİ FİLM
Gizli bir çekişmenin yaşandığı En İyi Film kategorisinde Alfonso Cuarón imzalı Roma, Bradley Cooper’ın ilk yönetmenlik denemesi A Star is Born, Barry Jenkins’in If Beale Street Could Talk ve Spike Lee’nin BlacKkKlansman filmlerinin adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Bunların yanında; Ryan Coogler’ın Marvel yapımı Black Panther filmi ve yılın sürprizi Peter Farrelly yönetmenliğindeki Green Book’da bu kategorinin en güçlü adayları. Eleştirmenler tarafından Pavel Pawlikowski’nin Cold War filminin adı da sıklıkla bu kategori için geçiyor. Ancak Akademi’nin bu kategori için bir tane siyah-beyaz sanat filmi kontenjanı olduğunu ve bunu da Roma’dan yana kullanacağı çok açık görülüyor.

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
Bu kategoride dramadan komediye, korkudan dönem filmine çok çeşitli bir skala bizleri bekliyor. Anketlere göre En İyi Orijinal Senaryo kategorisinde; Alfonso Cuarón’un Roma’sı, Bo Burnham’ın kaleminden çıkma Eighth Grade, Adam McKay imzalı Vice, Deborah Davis ile Tony McNamara ikilisinin The Favouritesi ve Bryan Woods, Scott Beck ve John Krasinski imzalı gerilim filmi A Quiet Place’ı görmemiz mümkün.

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Her şeyin olabileceği başka bir kategori olan En İyi Uyarlama Senaryo ödülünün kime gideceği konusu tam bir muamma. Anketlere göre Barry Jenkins (If Beale Street Could Talk), Ryan Coogler ile Joe Robert Cole (Black Panther), Nicole Holofcener ve Jeff Whitty Can You Ever Forgive Me?, Debra Granick (Leave No Trace) ve Charlie Wachtel - David Rabinowitz - Kevin Willmott - Spike Lee (BlacKkKlansman) isimlerini görmemiz neredeyse kesin. En İyi Uyarlama Senaryo kategorisinde beklenen sürpriz ise Peter Chiarelli ile Adele Lim ikilisinin Crazy Rich Asians yapımıyla aday olması.

EN İYİ ERKEK OYUNCU

EN İYİ ERKEK OYUNCU
Altın Küre’nin rüzgarını arkasına alan Rami Malek’in adaylığına kesin gözle bakılırken, ödül alma ihtimali ise daha düşük görünüyor. En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday olarak; “fiziksel değişimler benden sorulur” diyen Christian Bale (Vice), yakışıklı aktör Bradley Cooper (A Star Is Born) ve Viggo Mortensen’i (Green Book) görmemiz mümkün. Bu kategorinin sürpriz isimleri ise Ethan Hawke ve BlacKkKlansman’in başrol oyuncusu John David Washington.

EN İYİ KADIN OYUNCU

EN İYİ KADIN OYUNCU
İşte yılın en çok merak edilen sorusu; “En İyi Kadın Oyuncu” Oscarını kim kazanacak? Şimdiye kadar gerçekleşen ödül törenlerinde bu kategorinin kazananı hep farklı isimler oldu. Şimdiye kadar The Wife filmindeki rolüyle deneyimli aktrist Glen Close, A Star Is Born’daki performansıyla Lady Gaga ve The Favourite’deki rolüyle Olivia Colman ödüle layık görüldü. Bu 3 isim dışında En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde muhtemelen göreceğimiz isilerse şöyle; Yalitza Aparicio (Roma), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?), Toni Collette (Hereditary).

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde sivrilen iki isim var. İlki BlacKkKlansman’deki rolüyle Adam Driver ve Can You Ever Forgive Me? Filmindeki rolüyle Richard E. Grant. Muhtemel diğer adaylar ise Mahershala Ali (Green Book), Timothée Chalamet (Beautiful Boy) ve Sam Elliott (A Star Is Born).

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Yılın en çok ses getiren yapımlarından olan The Favourite’in iki kadın oyuncusu Emma Stone ve Rachel Weisz’in En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalındaki adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Regina King (If Beale Street Could Talk) Amy Adams (Vice) ve Emily Blunt (A Quiet Place) kategori için adı geçen diğer isimler.

EN İYİ YÖNETMEN

EN İYİ YÖNETMEN
91. Oscar Ödülleri’nin en çok merak edilen kategorilerinden biri de En İyi Yönetmen kategorisi. Herkes Roma filmiyle Alfonso Cuarón’un ödülü alacağına kesin gözle bakması, diüer taraftan Akademi burada bir sürpriz yapar mı sorusunu düşündürüyor. Green Book’la Peter Farrelly’nin ve Vice’la Adam McKay’in adaylıklarına sürpriz gözüyle bakılırken, Ryan Coogler (Black Panther), Bradley Cooper (A Star Is Born), Barry Jenkins (If Beale Street Could Talk) ve Spike Lee’nin (BlacKkKlansman) adaylığına kesin gözle bakılıyor.
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