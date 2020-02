Oscar Ödüllerinde Azınlıklar Neden Gözardı Edildi?

Cynthia Erivo, Harriet adlı yapımdaki rolüyle en iyi kadın oyuncu dalında ödüle aday gösterilen tek siyah. Jennifer Lopez Hustlers'daki, Lupita N'yongo Us'daki, Eddie Murphy ise Dolemite is my Name'deki rolleriyle Oscar adaylığına layık görülmedi.

George Mason Üniversitesi Film ve Video Çalışmaları Bölümü öğretim üyesi Cynthia Fuchs, akademi üyelerinin büyük çoğunluğunun beyaz ve erkek olduğuna dikkate çekiyor. Erkekler yüzde 64, beyazlarsa yüzde 84 oranında.

Uzman, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin olumlu adımlar attığını ancak bunun yeterince hızlı olmadığını söylüyor. Az çeşitlilik, azınlıklar ve kadınlarla ilgili yapımlara yatırım yapma konusunda isteksiz olan Hollywood için bu, uzun zamandır ciddi bir mesele. Ancak Fuchs, Black Panther, Get Out ve Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho'nun altı dalda Oscar adayı olan Parasite adlı yapımlara dikkat çekiyor.

Fuchs, Oscar adaylarının çoğunun Hollywood'un içinden geldiğini ve pahalı reklam kampanyaları düzenleyebilecek mali güce sahip olduğunu söylüyor. The Irishman'ın yönetmeni Martin Scorsese ve Once Upon a Time in Hollywood'un yönetmeni Quentin Tarantino, Hollywood'un içinden gelen adayların sadece ikisi.

Bu adayların çoğu, Oscar ödüllerinden önce dağıtılan başka itibarlı ödülleri toplayarak Oscar öncesi ivme kazanıyor. BAFTA, SAG, Altın Küre, Sinema Eleştirmenleri Ödülü gibi ödüller, bunlardan bazıları. Fuchs, Todd Phillips'in gişe hasılatı bir milyar doları aşan Joker adlı yapımının küçük bütçeli bağımsız yapımlara kıyasla daha çok dikkat çektiğini söylüyor.