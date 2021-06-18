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Oscar ödüllü oyuncu Rita Monera, In The Heights filmine ilişkin ırkçılık savunmasından pişman oldu

18.06.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar ödüllü oyuncu Rita Morena, In The Heights filmine yönelik olarak yapılan ırkçılık eleştirilerine karşı geçtiğimiz hafta savunma yapmıştı. Siyahi ve Latin kökenli oyuncu azlığı eleştirilerine cevap veren Morena, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla savunmasından pişman olduğunu dile getirdi.

Oscar ödüllü oyuncu Rita Monera, In The Heights filmine ilişkin ırkçılık savunmasından pişman oldu

Ünlü oyuncu Rita Morena, In The Heights filminde Lin-Manuel Miranda ve yönetmen John M. Chu’nun oyuncu kadrosunda siyahi ve Latin kökenli oyunculara fırsat tanımaması eleştirilince yapımı savunmuştu.

Moreno, TV programı Colbert Show’da arkadaşı Lin-Manuel Miranda’yı savunurken, “Görünüşe göre asla doğru olanı yapamayacaksın. Bu, Amerika'ya Latin ve Porto Rikoluluğu kelimenin tam anlamıyla getiren adamdır” demişti. Bu açıklamanın ardından sosyal medyadan adeta linç edilen Moreno, son yaptığı açıklamada savunmasından pişman olduğunu söyledi.

“KENDİME DAİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM”

TWİTTER

Moreno, “Kendime dair inanılmaz derece hayal kırıklığı yaşıyorum. Lin-Manuel Miranda’yı savunan bir açıklama yaparken Latin topluluğumuzda önemli olan siyahileri açıkça küçümsüyordum. Kimileri için kutlamanın kimileri için ağıt olduğunu unutmak çok kolay” dedi.

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