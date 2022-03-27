Oscar ödülü töreni saat kaçta, ne zaman verilecek? 2022 Oscar ödül töreni hangi kanalda yayınlanacak?

Oscar ödüllerinin ne zaman verileceği sinema dünyasını takip eden pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Özellikle senenin en çok ses getiren filmleri ve oyunculuklarıyla dikkat çeken isimler bu sene ödül için birbiriyle yarışacak. Peki Oscar ödülü ne zaman verilecek?

OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?

Oscar Ödülleri 28 Mart Pazartesi günü sahiplerini bulmuş olacak. TSİ 27 Mart Pazar'ı 28 Mart Pazartesi'ye bağlayan gece yarısı ödül töreni de başlayacak.

OSCAR ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA?

2022 yılı Oscar Ödülleri Töreni, 27 Mart 2022'de canlı yayınla TRT 2'de yayınlanacak.

Pazar günü, saat 23.55'te "Oscar'a Doğru" özel yayını ile başlayacak olan yayın akışı, 94. Oscar Ödül Töreni'yle devam edecek.

