Oscar tarihinde bir ilk

Son yıllarda verdikleri kararlarla eleştirilerin odak noktası haline gelen Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, dün 59 ülkeden 842 yeni üyeyi davet etti. Oscar tarihinde ilk kez yeni katılan üyelerde cinsiyet eşitliği sağlandı, üyelerin yarısı kadınlardan oluştu. Yönetmenlik, senaryo yazarlığı ve prodüksiyon branşları dahil, 17 branşın 10’unda erkeklerden daha fazla kadın üye davet edildi.

Son yılların diğer bir tartışma konusu ise aday gösterilen oyuncuların büyük çoğunluğunun beyaz olmasıydı. Özellikle 2015 ve 2016 yıllarında aday gösterilen tüm isimlerin beyaz olması tartışmaları zirveye çıkarmıştı. Akademi bu konuda da bir adım atarak bu yıl davet edilen üyelerin yüzde 29’unun renkli olması.

Geçen yıl Akademi bir rekor kırarak 928 üye davet etmişti. Bu yıl geçen yıla oranla daha az yeni üye olsa da yine de 92 yıllık Oscar tarihinde en kalabalık Akademi’lerden biri oldu. Bu yılın Akademi üyeleri arasında Lady Gaga, Sterling K. Brown, Claire Foy, Letitia Wright, Tom Holland ve Adele gibi yıldız isimler bulunuyor. 2020 Oscar Ödülleri 9 Şubat’ta sahiplerini bulacak.



