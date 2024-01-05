Oscarlık performans! Etkileşim için önce temizlik yaptı, kamera kapanınca ortadan kayboldu

Sosyal medyada etkileşim alabilmek için günümüzde birçok farklı yöntem geliştirildi. Bunlardan en etkili olanları genellikle sosyal deneyler ve sorumluluk videoları.

TEKER TEKER ÇÖP TOPLADI

TikTok üzerinden @thesocialjokr kullanıcı ismiyle paylaşılan bir videoda, bir kadının sahilde çöp poşetiyle temizlik yaptığı, diğer bir kadının ise onu videoya çektiği görülüyor.

Videonun devamında çok zorlandığını göstermeye çalışan kadın, çöp toplama işini bitirdikten sonra ise kameralar önünde dans etti.

Videonun son bölümünde ise kadının topladığı çöpleri olduğu yere bırakıp koluna çantasını takarak uzaklaştığı görüldü.







