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    4. Oscarlık performans! Etkileşim için önce temizlik yaptı, kamera kapanınca ortadan kayboldu

    Oscarlık performans! Etkileşim için önce temizlik yaptı, kamera kapanınca ortadan kayboldu

    05.01.2024 16:01 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medya çılgınlığı her geçen gün farklı bir boyuta evriliyor. Vaktimizin uzun bir bölümünü harcadığımız sosyal medyada artık sapla samanı ayırt etmek de imkansız hale geliyor. Gündem olan bir videoda bir kadının kameralar önünde sahilde temizlik yaptığı görüldü. Kadın temizlik bitip videoyu tamamladıktan sonra topladıklarını olduğu yerde bırakıp gitti.

    Sosyal medyada etkileşim alabilmek için günümüzde birçok farklı yöntem geliştirildi. Bunlardan en etkili olanları genellikle sosyal deneyler ve sorumluluk videoları.

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    TEKER TEKER ÇÖP TOPLADI

    TikTok üzerinden @thesocialjokr kullanıcı ismiyle paylaşılan bir videoda, bir kadının sahilde çöp poşetiyle temizlik yaptığı, diğer bir kadının ise onu videoya çektiği görülüyor.

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    Videonun devamında çok zorlandığını göstermeye çalışan kadın, çöp toplama işini bitirdikten sonra ise kameralar önünde dans etti.

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    Videonun son bölümünde ise kadının topladığı çöpleri olduğu yere bırakıp koluna çantasını takarak uzaklaştığı görüldü.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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