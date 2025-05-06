SPOR

83
75
57
55
51
50
46
46
43
43
43
42
41
40
35
34
34
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Osimhen'den Fenerbahçe'ye 5 yıldız göndermesi!

Galatasaray'ın Nijeryalı golcusü Victor Osimhen, “Buradayken 5’inci yıldızı takacağız. 5 maçımız kaldı ve şu anda ona odaklandık. 5 maç boyunca her şeyimi vermeye hazırım. Önemli olan Galatasaray’ın başarısı” dedi.

Osimhen'den Fenerbahçe'ye 5 yıldız göndermesi!
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’ın Nijeryalı forvet oyuncusu Victor Osimhen, reklam yüzü olduğu markanın etkinliğine katıldı. Tecrübeli golcü, etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY’DA GÖREV ALMAKTAN DA ÇOK MUTLUYUM"

Screenshot_1

Türkiye’de hem kendisinin, hem de ailesinin çok mutlu olduğunu dile getiren Osimhen, "Şu ana kadar burada olmaktan dolayı çok çok keyif aldım ve keyfini çıkartmaya çalışıyorum. Burada inanılmaz bir taraftar grubu var. Türk halkı futbolu çok seviyor. İnanılmazlar, büyük bir tutkuyla bağlılar. Ben ve ailem burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Özellikle kızım 1,5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını biliyor, onları söylüyor. Ayrıca Türkiye’nin en büyük takımı Galatasaray’da görev almaktan da çok mutluyum" diye konuştu.

FENERBAHÇE'YE 5 YILDIZ GÖNDERMESİ

Screenshot_2

Galatasaray formasıyla 37 maçta 33 gole ulaşan Osimhen, kariyer rekorunu kırmayı başardı. Kariyer rekoru kırdığını ancak önemli olanın Galatasaray’ın başarısı olduğuna dikkat çeken Victor Osimhen, "Buraya gelmeden önce herhangi bir şekilde birinin gol rekorunu kırayım ya da önüne geçeyim gibi bir amacım yoktu. Sadece kaliteyi artırmak için buradayım. Takıma, hocama, başkanıma ve yönetime, buraya gelmem için verdikleri destek için çok teşekkür ederim. Buradayken 5’inci yıldızı takacağız. 5 maçımız kaldı ve şu anda ona odaklandık. 5 maç boyunca her şeyimi vermeye hazırım. Önemli olan Galatasaray’ın başarısı” diye konuştu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'a yeni sezon öncesi dev gelir!Beşiktaş'a yeni sezon öncesi dev gelir!
Galatasaray'da Mauro Icardi'ye sürpriz teklif! İtalyan kulübü sezon sonunda İstanbul'a geliyorGalatasaray'da Mauro Icardi'ye sürpriz teklif! İtalyan kulübü sezon sonunda İstanbul'a geliyor
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıt tabelasında ikinci indirim!

Akaryakıt tabelasında ikinci indirim!

Milyonlar maaşlara kilitlendi, tahtada gösterdi!

Milyonlar maaşlara kilitlendi, tahtada gösterdi!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek adaylardan en güçlüleri belli oldu...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek adaylardan en güçlüleri belli oldu...

Yer yerinden oynayacak! Arda Turan ve Fenerbahçe...

Yer yerinden oynayacak! Arda Turan ve Fenerbahçe...

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye sürpriz teklif! İtalyan kulübü sezon sonunda İstanbul'a geliyor

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye sürpriz teklif! İtalyan kulübü sezon sonunda İstanbul'a geliyor

Mourinho öyle bir fatura çıkardı ki... Görenler o rakama inanamıyor!

Mourinho öyle bir fatura çıkardı ki... Görenler o rakama inanamıyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.