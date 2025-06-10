Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Galatasaray taraftarı sevinçten havalara uçtu... Yıldız isim sonunda kararını verdi

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen, gösterdiği muhteşem performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Nijeryalı golcü, Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'in teklifini bir kez daha reddederken kararını büyük oranda verdi.

6'NCI KEZ REDDETTİ

Al-Hilal, Osimhen için teklifini 26 milyon Euro'dan başlayarak 30, 35, 40 ve son olarak 45 milyon Euro'ya kadar çıkarmıştı. Ancak son teklifin detayları açıklanmasa da, oyuncunun kararı değişmedi ve Al-Hilal'in girişimini altıncı kez geri çevirdi.

'GALATASARAY’DA KALMAYA KARAR VERDİ'

La Repubblica’nın haberine göre ise Osimhen, Galatasaray’da kalmaya karar verdi. Al Hilal’in kendisine yaptığı 40 milyon Euro’luk teklife rağmen, futbol kariyerini Avrupa’da sürdürmek istediğini Suudi kulübüne bildirdi.

TARAFTARLAR ÇILDIRDI

Geçen sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig’de 20 maçta 26 gol atan Osimhen, taraftarların sevgilisi haline geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız oyuncunun bonservisini almak için Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor. Osimhen’in Al-Hilal’i net bir şekilde reddetmesi, Galatasaray’da umutları güçlendirirken gelen bu haber Sarı-Kırmzılı taraftarları oldukça mutlu etti.

NAPOLI ISRARCI

Bir diğer yandan da Napoli’nin oyuncuyla alakalı düşünceleri merak konusu olurken İtalyan kulübünde son karar çıktı. Buna göre Napoli, oyuncunun 75 milyon euro’luk serbest kalma maddesinden vazgeçmeyecek.

Son olarak Osimhen’in Galatasaray ile beraber Premier Lig opsiyonunu da elinde bulundurduğu ve İngiltere’den teklif gelmesi halinde önceliği Ada’ya vereceği aktarıldı.