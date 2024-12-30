Osimhen'i bile unutturacak hamle! Icardi'nin yerine o geliyor, Galatasaray'dan dünya yıldızına resmi teklif

Süper Lig'de devre arasına lider olarak giren Galatasaray'da transfer çalışmaları da tam gaz devam ederken Sarı-Kırmızılılar Victor Osimhen transferinde olduğu gibi yine tüm Avrupa'da büyük ses getirecek bir hamlenin hazırlığını yapıyor.

HEDEF: KOLO MUANI

Yönetim, Paris Saint-Germain ve Fransa Milli Takımı'nın formasını giyen Randal Kolo Muani'yi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcarken Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın ismi bir süredir Kolo Muani ile anılıyordu.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Yönetim, PSG'de teknik direktör Luis Enrique ile sorunlar yaşayan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 26 yaşındaki forvet için resmen masaya oturdu. Alınan bilgilere göre Kolo Muani'yi sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Galatasaray, resmi teklifini yaptı.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Muani'nin İngiltere ve İtalya'dan da ciddi talipleri bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Frankfurt'tan tam 95 milyon Euro'ya Paris Saint Germain'e transfer olan Fransız forvetin 2028'e kadar sözleşmesi var.