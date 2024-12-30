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Osimhen'i bile unutturacak hamle! Icardi'nin yerine o geliyor, Galatasaray'dan dünya yıldızına resmi teklif

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.12.2024 14:37
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Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da Icardi'nin yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrası yıldız bir ismi kadroya katmak için temaslar devam ederken Sarı-Kırmızılı kurmaylar PSG'nin yıldızına resmi teklifini iletti. İşte detaylar...

Osimhen'i bile unutturacak hamle! Icardi'nin yerine o geliyor, Galatasaray'dan dünya yıldızına resmi teklif

Süper Lig'de devre arasına lider olarak giren Galatasaray'da transfer çalışmaları da tam gaz devam ederken Sarı-Kırmızılılar Victor Osimhen transferinde olduğu gibi yine tüm Avrupa'da büyük ses getirecek bir hamlenin hazırlığını yapıyor.

HEDEF: KOLO MUANI

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Yönetim, Paris Saint-Germain ve Fransa Milli Takımı'nın formasını giyen Randal Kolo Muani'yi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcarken Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın ismi bir süredir Kolo Muani ile anılıyordu.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

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Yönetim, PSG'de teknik direktör Luis Enrique ile sorunlar yaşayan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 26 yaşındaki forvet için resmen masaya oturdu. Alınan bilgilere göre Kolo Muani'yi sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Galatasaray, resmi teklifini yaptı.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

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Muani'nin İngiltere ve İtalya'dan da ciddi talipleri bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Frankfurt'tan tam 95 milyon Euro'ya Paris Saint Germain'e transfer olan Fransız forvetin 2028'e kadar sözleşmesi var.

Anahtar Kelimeler:
transfer galatasaray icardi psg Osimhen
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