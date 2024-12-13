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Yılbaşında sevdiklerimize hediye seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

09.12.2024 15:34
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Yeni yıl için hediye arayışları başladı! Hediye alma konusunda kendinize güvenmiyorsanız sizin için müthiş tüyolarımızla geldik! Buradaki tüyoları kullanarak sevdiklerinizin 2024'e en güzel şekilde veda etmesini sağlayabilirsiniz...

Yılbaşında sevdiklerimize hediye seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Yılbaşı teması her zaman hayat kurtarır!

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Eğer ne alacağınızdan tam emin değilseniz ve karşınızdakinin nelerden hoşlandığını bilmiyorsanız hediye tercihiniz yılbaşı temalı ürünler olabilir. Yılbaşı derken illa Noel Baba veya ren geyikleri desenli ürünlerden bahsetmiyoruz. Kardan adamlı veya kar desenli şeyler de gayet iş görür. Birçok mağazada yeni yıl temalı o kadar güzel kıyafetler var ki, bunlara da bir göz atabilirsiniz!

Yeni yılda onu yeni bir hobiye yönlendirmeye ne dersiniz?

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Her yıl her yıl kupa hediye almaktan sıkılmadık mı? Artık bardak rafında yer kalmadığını da düşünürsek, bu sene biraz daha yaratıcı bir hediyeye ne dersiniz? Sevdiklerinize onların ilgisini çekebilecek hobi malzemeleri hediye alarak aslında yeni yılda yeni hobiler kazandırabilirsiniz.

Kenara atılacak şeylerden uzak durun!

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Kar küresi, dekoratif ürünler iyi hoşlar ama alındıktan sonra doğal olarak bir yere kaldırılıyorlar. Bu yüzden hediye seçiminde “Acaba karşımdaki bunu nasıl kullanılır?” şeklinde düşünmek biraz daha iyi olabilir. Mesela uzun zamandır istediği o akıllı saati alabilirsiniz. Ne yalan söyleyelim, özellikle de teknolojik hediyelerin verdiği heyecan bir başka oluyor!

Tatlı bir not tüm hediyeyi değiştirebilir!

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Çoğu zaman aldığımız şeyleri paketleyip sahibine veriyoruz. Aslında insan hediye aldığında hediye edilen şeyden çok ona yüklenilen anlama bakıyor. Üzerine ekleyeceğiniz kısa ama tatlı bir not ile emin olun hediyeyi çoook daha güzel bir hale getirebilirsiniz.

Hediyeyi alacağınız kişi yemek yemeyi seviyor mu?

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Bunun cevabı tüm hediye serüveninin gidişatını değiştirebilir! Eğer yemek yemeyi veya yeni tatlar keşfetmeyi seven birine hediye arıyorsanız o kadar fazla seçeneğiniz var ki. Dubai çikolatasından kurabiye eve uzanan geniş hediye yelpazesinde yapmanız gereken tek şey hangisinin tadının hediye alacağınız kişiyi daha fazla mutlu edeceğini bulmak olacak.

Kutu oyunları da gayet mantıklı bir fikir!

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Kutu veya kart oyunları, arkadaşlarıyla sık sık vakit geçiren bir kişiye alınabilecek en güzel hediyelerden. Ayrıca bu hediyeyi aldığınızda “Seninle vakit geçirmeyi seviyorum, bu oyunu da beraber oynarız diye umuyorum” gibi bir imaj da çizmiş olursunuz. Yalnız rekabetin çok da kızışmamasına dikkat ederseniz iyi olur!

Ne yaparsanız yapın hediyeyi son dakikaya bırakmayın!

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Son dakikada yapılan hiçbir şeyden hayır geldiğini biz görmedik açıkçası! Hızlı bir hediye seçimi olması gerektiği için stok veya sizin enerjiniz bitmiş olabilir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak, sevdiklerinizin 2025’e en güzel şekilde girmesini sağlamak için hediye işini son dakikaya bırakmayın olur mu?

Yeni yıla hem sevdiklerini mutlu ederek hem de kazanarak gir!

Axess ile yeni yıl harcamalarını yaparken 2.000 TL'ye varan chip-para seni bekliyor. Hediyen ne olursa olsun, Axess ile yeni yıl mutluluğu yayılsın!

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