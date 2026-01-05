Osimhen-Lookman ortaklığı Nijerya'yı uçurdu! Bu ikili çok can yakıyor

Afrika Uluslar Kupası'nda gruplarından çıkmayı başaran Nijerya ve Mozambik son 16 turunda eşleşti. Fas'ta oynanan turnuvada boy gösteren takımlar çeyrek final için sahaya çıkarken, karşılaşmanın henüz ilk yarısına 2-0 öne geçen Nijerya adını bir üst tura yazdırmaya hazırlanıyor.

LOOKMAN SAHNEYE ÇIKTI! RESMEN DÖKTÜRÜYOR...

Ademola Lookman, Afrika Kupası'nda Nijerya formasıyla gollerine devam ediyor. Nijerya, Mozambik'e karşı oynadığı son 16 maçında Lookman ile 1-0 öne geçti. Ademola Lookman, Nijerya formasıyla çıktığı son 3 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaparak tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

OSIMHEN ARKA DİREKTE GOLÜ BULDU!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Nijerya'yı Mozambik karşısında iki farklı öne geçiriyor ve devre arasında 2-0 girmesini sağlıyor. Sol kanattan gelişen atakta Ademola Lookman ile topu ceza sahası içerisine ortalayan Nijerya, arka direkte Osimhen ile golü buldu.

OSIMHEN BİR KEZ DAHA ATTI AMA SAYILMADI!

Karşılaşmada Victor Osimhen'in attığı bir gol ofsayt gerekçesiyle gol olarak değer kazanmadı.

İKİNCİ YARIDA YİNE LOOKMAN-OSIMHEN...

Karşılaşmanın 47.dakikasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Lookman iki kişiden çok rahat sıyrıldı ve kale dibindeki Osimhen'i gördü. Yıldız golü de boş kaleye topu yuvarladı ve skor 3-0'a getirdi.

LOOKMAN-OSIMHEN BİRLİKTEĞİ COŞTURDU

Victor Osimhen - Ademola Lookman ikilisi, 3 maçtır birbirlerine gol attırıyor ve ülkesinin turnuvada üst turlara çıkmasında önemli rol oynuyor. Nijerya-Tunus karşılaşmasında ilk golde asisti Lookman yaparken, golü Osimhen atmıştı. Üçüncü golde ise Osimhen asit yapıp golü Lookman atmıştı.