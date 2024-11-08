Osimhen parmak ısırttı, Joe Cole öve öve bitiremedi: "Olağanüstü"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında konuk ettiği İngiliz temsilcisi Tottenham'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen Galatasaray'ın özellikle ilk 70 dakikasında sergilediği futbol, herkesi hayran bıraktı.

Oynadığı futbol ve attığı iki golle yıldızlaşan Galatasaraylı Victor Osimhen ise adeta parmak ısırttı. İngiliz futbolunun eski yıldızlarından Joe Cole, Osimhen'i öve öve bitiremedi.

JOE COLE: "OSİMHEN OLAĞANÜSTÜ"

Osimhen'in performansı için, "Olağanüstü" yorumunda bulunan Cole, şunları söyledi;

"Baştan sona çılgıncaydı! Draguşin, unutulmayacak derecede kötü bir gece geçirdi. Osimhen olağanüstü bir performans gösterdi. Solanke'nin golünden sonra Tottenham'ın oyununa saygı duymalısınız. Orada bir şeyler oldu ve direndiler, bu maçtaki olumlu tek şey bu."

CROUCH: "İNANILMAZ OYNADILAR"

Bir başka İngiliz eski yıldız Peter Crouch ise, "Galatasaray, bu maçı daha kolay kazanmalıydı. Çok fazla gol pozisyonu ürettiler ve inanılmaz oynadılar." diye konuştu.