Osimhen rüzgarı Ada'ya ulaştı! Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı için İngiliz devleri rekabet halinde

Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla bu sezon Trendyol Süper Lig'e damga vuran ve aynı zamanda Mario Jardel'i 35 gol sayısıyla geçerek tarihe geçen Victor Osimhen için İngiltere Premier Lig'in devleri sıraya girmiş durumda.

GALATASARAY TARAFTARI KALMASINI İSTİYOR

En son oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray 19. kez kupayı kaldırırken, Galatasaray tribünleri Nijeryalı golcü için "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" tezahüratları yapmıştı. Osimhen ise gülerek karşılık vermişti.

CHELSEA ADINI LİSTEYE YAZDI

BBC Sport'un haberine göre; Chelsea, Sporting CP'den Gyokeres, RB Leipzig'den Sesko ve Ipswich'ten Delap gibi isimleri takibe alırken, listenin zirvesine Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Osimhen'i yazdı.

MANCHESTER UNITED VE CHELSEA ONUN İÇİN YARIŞIYOR

İngiliz basınına göre Chelsea ve Manchester United, Osimhen transferinde karşı karşıya gelmiş durumda. Özellikle Chelsea'nin forvet hattında yaşadığı sıkıntılar sonrası yeni teknik direktör Enzo Maresca hücum hattını güçlendirmek için Nijeryalı yıldızı ana hedef olarak belirledi.