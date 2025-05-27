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Osimhen transferini bitirdiler! Gece yarısı gelen açıklama Galatasaraylıları yıktı: Al-Hilal'e 3 yıllık imza

Victor Osimhen transferinde son dakika haberleri gelmeye devam ederken, gece yarısı yaşanan bir gelişme Galatasaray taraftarını adeta yıktı. Suudi Arabistan basını Victor Osimhen transferinin resmen bittiğini duyurdu. Habere göre Osimhen, Al-Hilal ile anlaşmaya vardı. 3 yıllık imza atmaya hazırlanan yıldız futbolcunun alacağı ücret de belli oldu.

Osimhen transferini bitirdiler! Gece yarısı gelen açıklama Galatasaraylıları yıktı: Al-Hilal'e 3 yıllık imza
Devrim Karadağ
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Osimhen transferinde son dakika... "Kalacak mı gidecek mi?" diye günlerdir konuşulan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in transferi, şampiyonluk coşkusu yaşayan sarı-kırmızılılarda adeta kabusa döndü. "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" mesajını her fırsatta veren taraftarlar bir yandan da "Stay with us Osimhen" kampanyası başlatmıştı.

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Yenikapı'da yapılan şampiyonluk kutlamasında bile Galatasaraylı futbolculardan teknik direktör Okan Buruk'a kadar herkes aynı çağrıyı yenilemişti. Buruk "Buradaki enerjisini gördükten sonra bence Osimhen'i Galatasaray'da oynamaya ikna edecek çok şey var. Bu işin maddi kısmı da var. Yönetimizin ne gerekiyorsa yapacağını biliyorum" demişti.

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OSIMHEN TRASNFERİNİ GECE YARISI DUYURDULAR

Ancak Galatasaraylıları yıkacak haber gece yarısı geldi. Suudi Arabistan basını Osimhen transferini gece yarısı duyurdu. Habere göre Al-Hilal, Osimhen transferini resmen bitirdi.

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AL-HİLAL İLE 3 YILLIK ANLAŞMA

Osimhen'in Al-Hilal ile yapacağı anlaşmanın ardından kulüple 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken, yıldız oyuncunun yıllık 45 milyon euro civarında bir ücret alacağı öne sürüldü.

FORMASI BİLE SATIŞA SUNULMUŞTU

Al-Hilal kulübü resmi sitesinde yer alan oyuncu forma satışları sekmesinde mevcut oyuncuların yanında Osimhen'i de eklemişti. Osimhen'in isminin yazması ve formanın satışa sunulması kısa sürede gündem olmuş daha sonra Osimhen'in ismi siteden kaldırılmıştı.

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OSİMHEN DE “BEFORE I GO” (BEN GİTMEDEN ÖNCE) DEDİ

Instagram hesabından şampiyonluk kutlamalarına dair paylaşımda bulunan Osimhen gönderisine “Before I Go” şarkısını ekledi.

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Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maçta 36 gol atmıştı.

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Suudi Arabistan Al Hilal galatasaray Victor Osimhen
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