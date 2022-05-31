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Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray paylaşımı! "Oyunculuk orada bulaşmış"

31.05.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve senarist Osman Cavcı, öğrencisi olduğu Türkan Şoray İlkokulu'nun açılışında usta sanatçı ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaştı.

Osman Cavcı'dan duygulandıran Türkan Şoray paylaşımı! "Oyunculuk orada bulaşmış"

'Hababam Sınıfı Güle Güle', 'Yoksul', 'Muhsin Bey' ve 'Zampara Seyfettin' gibi filmlerde canlandırdığı rollerle hafızalara kazınan Osman Cavcı (60), sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu.

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Yıllar öncesini yad eden Cavcı, öğrencisi olduğu Türkan Şoray İlkokulu'nun açılışında usta oyuncu ile aynı karede yer aldığı fotoğrafını yayınladı. Osman Cavcı, gönderisine "Türkan Şoray İlkokulu'nun açılışı... Ben tam önündeyim. Oyunculuk bulaştırıyor." ifadelerini not düştü. Usta oyuncunun paylaşımı, kısa sürede hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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Türkan Şoray
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