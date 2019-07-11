Mynet Trend

Osmaniye'de Agave bitkisi 10 metrelik çiçek açtı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 11.07.2019 10:50 | Son Güncelleme

UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan ve koruma altında bulunan 60 ile 100 yıl arasında yaşayan ve ömürleri boyunca bir kez çiçek açan, çiçek açtıktan sonra da kuruyan Agave bitkisi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 10 metrelik çiçek açtı.

Osmaniye'de Agave bitkisi 10 metrelik çiçek açtı

Ana vatanı Orta Amerika olan ve Meksika çöllerinin doğal bitki örtüsünü oluşturan Agave bitkisi, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çiçek açtı. Halk arasında “Sabır otu” ve “Yüzyıl bitkisi” olarak adlandırılan Agave kaktüsü, tüm ömrü boyunca bir defa çiçek açmasıyla biliniyor. Çiçeği açtıktan kısa bir süre sonra kuruyarak ölen Agave bitkisi, yeni yaşantısını çiçekteki tohumların toprağa düşmesiyle devam ettiriyor. Kadirli ilçesinde Yeşiltepe Mahallesi’nde bir yol kenarında bulunan Agave bitkisi 10 metre uzunluğunda çiçek açtı.

25ca9454-f5aa-4c46-8ee9-9a6620377e92

'OLAĞANÜSTÜ BİR OLAY'

Bunun olağanüstü bir olay olduğunu ve bir insanın belki ömrü hayatında bir kez tanık olacağı veya hiç göremeyeceğini belirten Ziraat Mühendisi İsmet Soytorun yaptığı açıklamada, “Ben de hayatımda ilk kez Agave kaktüsü çiçeği görüyorum. Muhtemelen bu kaktüs burada 60 yıl önce vardı. Bu bitki ömürlerinde bir kez çiçek açıyor ve çiçek açtıktan sonra yaşam süresi sona eriyor ölüyor. Bu bitkinin ana vatanı Orta Amerika. En çok da Meksika’da yetişiyor. Kurak alanlarda ve sıcak iklimde daha çok yetişiyor. Kadirli’de ilk defa görüyorum bu bitkiyi. Çiçeğin yüksekliği de şu anda 10 metreye yakın. Gerçekten çok güzel” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Yok böyle dolandırıcılık! 'Başkalarının canını yakmasınlar' Yok böyle dolandırıcılık! 'Başkalarının canını yakmasınlar'
Görenler cep telefonlarına sarıldı! Şaşkınlıkla izledilerGörenler cep telefonlarına sarıldı! Şaşkınlıkla izlediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye ziraat mühendisi ismet soytorun

En Çok Okunan Trend Haberler

Birçok il için 'sarı' ve 'turuncu' alarm! İstanbullular dikkat

Birçok il için 'sarı' ve 'turuncu' alarm! İstanbullular dikkat

Quaresma'nın yeni takımı belli oldu

Quaresma'nın yeni takımı belli oldu

Bomba itiraf! 'Suud prensesinden evlilik teklifi aldım'

Bomba itiraf! 'Suud prensesinden evlilik teklifi aldım'

Ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar göle döndü!

Ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar göle döndü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da feci görüntü! Kamyondan fırlayan lastik küçük çocuğa çarptı

İstanbul'da feci görüntü! Fırlayan lastik küçük çocuğa çarptı

Yok böyle dolandırıcılık! 'Başkalarının canını yakmasınlar' diyerek uyardı

Yok böyle dolandırıcılık! 'Başkalarının canını yakmasınlar'

Denizli'de arılar kentin işlek yerlerinden birindeki ağaca oğul verdi

Görenler cep telefonlarına sarıldı! Şaşkınlıkla izlediler

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı (İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek?)

Birçok il için 'sarı' ve 'turuncu' alarm! İstanbullular dikkat

Sokak ortasında kardeş dehşeti

Sokak ortasında kardeş dehşeti

Etekli soyguncular kıskıvrak yakalandı

Etekli soyguncular kıskıvrak yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.