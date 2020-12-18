Osmaniye nerede? Nüfusu kaç, gezilecek yerleri neler?

Türkiye'nin il statüsüne geçen 80. bölgesi olan Osmaniye, bundan önce Adana'nın bir ilçesiydi. Ancak milattan önce 3000'li yıllara kadar giden tarihiyle bölge, son derece derin bir maziye ve kültüre sahip. Roma, Pers ve hatta Hitit medeniyetlerini görmüş olan Osmaniye, günümüzde de Akdeniz ticaretinin önemli parçalarından biri konumunda. Peki, Osmaniye nerede? Yazımızın devamını inceleyerek Osmaniye hakkında detaylı bilgilere ulaşabilir, gezilecek yerleri ile ilgili fikir edinebilirsiniz. Osmaniye Nerede? Osmaniye, önceleri Adana'nın bir ilçesi olmasından da anlaşılabileceği üzere Adana'nın hemen yanında bulunuyor ve şehrin komşularından biri. Çukurova'nın doğusunda yer alan Osmaniye, Ceyhan Irmağı'nın oluşturduğu havzanın verimli topraklarına sahip. Şehrin doğusunda Gaziantep ve Kahramanmaraş bulunurken batısında Adana, güneyinde ise Antakya yer alıyor. Akdeniz'e son derece yakın olmasına karşın Osmaniye'nin denize bir kıyısı bulunmuyor. Şehir, ülkemizin 7 coğrafi bölgesinden ise Akdeniz Bölgesine dahil kabul ediliyor.

Osmaniye Şelalesi Nerede? Osmaniye Şelalesi olarak da anılan, şehir merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunan Karaçay Şelalesinin yakınında bir mesire alanı bulunuyor. Karaçay Deresinin indiği engebelerin ardından, 25 metrelik bir yükseklikten oluşturduğu şelale bölgenin önemli değerlerinden biri. Ancak Osmaniye Şelalesi olarak anılan bölge daha çok Karaçay olsa da aslında Osmaniye sınırları içerisinde iki şelale daha var. İlki şehir merkezinden 35 kilometre uzakta, Düziçi ilçesine bağlı bulunan Sabun Çayı Şelalesi. Geçmişte, James Bond filmlerinde bile yaklaşık 5 saniyelik bir görüntüsü kullanılan şelale de turistik mekanlar arasında oldukça ünlü. İkinci şelale ise Kadirli ilçesine 20 kilometre mesafede konumlanan Şarlak Şelalesi. Makilerle çevrili şelale, ihtişamlı atmosferiyle ziyaretçilerini bekliyor. Osmaniye Nüfusu Kaç? 2019 yılı verilerine göre nüfusu yaklaşık olarak 530 bin olan Osmaniye'nin, nüfus yoğunluğunun büyük bir kısmı şehrin merkezinde toplanmış durumda. Şehrin merkezinde bulunan 270 binlik nüfusa karşılık ilçelerde yalnızca 60 bin kişi ikamet ediyor. Şehrin, merkez ilçesi dışında 6 ilçesi daha bulunuyor. Bunlara ek olarak il, 9 belde ve 161 de köye sahip.