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Osmaniye nerede? Nüfusu kaç, gezilecek yerleri neler?

Ali Gövel Ali Gövel 18.12.2020 11:20 | Son Güncelleme:
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Osmaniye nerede? Nüfusu kaç, gezilecek yerleri neler?

İçindekiler

  • Osmaniye Nerede?
  • Osmaniye Şelalesi Nerede?
  • Osmaniye Nüfusu Kaç?
  • Osmaniye Gezilecek Yerler Neler?
  • Osmaniye Gaziantep Arası Kaç Km?

Pek çok doğal ve tarihi güzelliğin bulunduğu ülkemiz, göz alıcı coğrafyasıyla öne çıkan bölgeler arasında yer alıyor. Her köşesinde tarihi izleri doğal güzelliklerle bir araya getiren ülkemizin her bölgesinde ayrı bir detay göze çarpıyor. Ülkemizin 80. ili olan Osmaniye de bu güzelliklerden payını alan bölgelerden biri. İşte "Osmaniye ili nerede, nüfusu kaç?" gibi soruların cevabı...

Türkiye'nin il statüsüne geçen 80. bölgesi olan Osmaniye, bundan önce Adana'nın bir ilçesiydi. Ancak milattan önce 3000'li yıllara kadar giden tarihiyle bölge, son derece derin bir maziye ve kültüre sahip. Roma, Pers ve hatta Hitit medeniyetlerini görmüş olan Osmaniye, günümüzde de Akdeniz ticaretinin önemli parçalarından biri konumunda. Peki, Osmaniye nerede? Yazımızın devamını inceleyerek Osmaniye hakkında detaylı bilgilere ulaşabilir, gezilecek yerleri ile ilgili fikir edinebilirsiniz.

Osmaniye Nerede?

Osmaniye, önceleri Adana'nın bir ilçesi olmasından da anlaşılabileceği üzere Adana'nın hemen yanında bulunuyor ve şehrin komşularından biri. Çukurova'nın doğusunda yer alan Osmaniye, Ceyhan Irmağı'nın oluşturduğu havzanın verimli topraklarına sahip. Şehrin doğusunda Gaziantep ve Kahramanmaraş bulunurken batısında Adana, güneyinde ise Antakya yer alıyor. Akdeniz'e son derece yakın olmasına karşın Osmaniye'nin denize bir kıyısı bulunmuyor. Şehir, ülkemizin 7 coğrafi bölgesinden ise Akdeniz Bölgesine dahil kabul ediliyor.

Osmaniye Şelalesi Nerede?

Osmaniye Şelalesi olarak da anılan, şehir merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunan Karaçay Şelalesinin yakınında bir mesire alanı bulunuyor. Karaçay Deresinin indiği engebelerin ardından, 25 metrelik bir yükseklikten oluşturduğu şelale bölgenin önemli değerlerinden biri. Ancak Osmaniye Şelalesi olarak anılan bölge daha çok Karaçay olsa da aslında Osmaniye sınırları içerisinde iki şelale daha var. İlki şehir merkezinden 35 kilometre uzakta, Düziçi ilçesine bağlı bulunan Sabun Çayı Şelalesi. Geçmişte, James Bond filmlerinde bile yaklaşık 5 saniyelik bir görüntüsü kullanılan şelale de turistik mekanlar arasında oldukça ünlü. İkinci şelale ise Kadirli ilçesine 20 kilometre mesafede konumlanan Şarlak Şelalesi. Makilerle çevrili şelale, ihtişamlı atmosferiyle ziyaretçilerini bekliyor.

Osmaniye Nüfusu Kaç?

2019 yılı verilerine göre nüfusu yaklaşık olarak 530 bin olan Osmaniye'nin, nüfus yoğunluğunun büyük bir kısmı şehrin merkezinde toplanmış durumda. Şehrin merkezinde bulunan 270 binlik nüfusa karşılık ilçelerde yalnızca 60 bin kişi ikamet ediyor. Şehrin, merkez ilçesi dışında 6 ilçesi daha bulunuyor. Bunlara ek olarak il, 9 belde ve 161 de köye sahip.

Osmaniye Gezilecek Yerler Neler?

Milattan önce 3000'li yıllara kadar giden tarihi köklerinin yanı sıra sahip olduğu doğal güzelliklerle de Osmaniye, turistik bir gezi için son derece cazip görünüyor. Kaleler Şehri olarak da bilinen il, tarihi kalelerinin yanı sıra kaplıcalar, milli parklar, müzeler, şelaleler ve yaylalar içeren bir gezi planı vadediyor. Sizler için şehirde bulunan bazı yerleri listeledik:

  • Osmaniye Kent Müzesi, 1960'lı yıllarda Çamlık Sosyal Tesisleri olarak inşa edilen, ancak daha sonra Selçuklu mimarisi esas alınarak restore edilen bir yapı. Kendisi tarihi bir yapı olmasa da müze, bölgenin 3000 yıllık tarihine ışık tutuyor.
  • Şehirde bulunan başka bir müze olarak ise Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi sayılabilir. Ancak bu müze, kent müzesinin aksine milattan önce 8. yüzyılda inşa edilmiş bir yer. O yıllarda bir kale olarak yapılan bölgede 1946 yılında arkeolojik kazılar gerçekleştirilmiş ve sonrasında da bölge, müze haline getirilmiş.
  • Şehrin doğal güzelliklerinden biri olarak anılabilecek Haruniye Kaplıcaları, Düziçi ilçesinin 15 kilometre kuzeyinde, Ceyhan Nehri yanında Kuşku Köyü'nde yer alıyor. Kaplıcaların suyunun doğal sıcaklığı 20 derecenin üzerine kadar çıkabiliyor.
  • Roma ve Bizans dönemlerinde dahi kaplıca olarak kullanıldığı bilinen, şehirdeki bir başka kaplıca bölgesi ise Kokar Kaplıcaları. Kokar Kaplıcaları; Kadirli ilçesinin Koçlu Köyü'nde bulunuyor.
  • Ceyhan Nehri üzerinde bulunan Aslantaş Barajı, aynı zamanda Aslantaş Tabiat ve Milli Parkı ile son derece estetik bir manzara vadediyor. Ayrıca bölgenin zengin orman dokusu da eşsiz manzarasına eşlik ediyor.
  • Ceyhan Nehri üzerinde bulunan diğer barajlardan biri de Berke Barajı. Barajın inşasına 1999 yılında başlanmış ve 2002 yılında tamamlanarak hizmete açılmış.

Osmaniye Gaziantep Arası Kaç Km?

Osmaniye Gaziantep arası, şehir merkezleri esas alındığında yaklaşık olarak 130 kilometrelik bir mesafeye sahip. Bu da bir yolculuk planlayanlar için bir buçuk saatlik bir süre anlamına geliyor.

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