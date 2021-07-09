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Osmaniye Ticaret Borsası

09.07.2021 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik buğdayın kilogramı en yüksek 2,50 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı en yüksek 2,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)ArpaKg2,302,30Ekmeklik buğdayKg2,302,50

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