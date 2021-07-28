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Osmaniye Ticaret Borsası

28.07.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik buğdayın kilogramı en yüksek 2,45 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı en yüksek 2,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)İç yer fıstığıKg12,0814,00Kabuklu yer fıstığıKg7,008,50Ayçiçeği (yağlık)Kg4,504,50Buğday (ekmeklik)Kg2,252,45

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Osmaniye Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Çarşamba

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