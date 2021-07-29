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Osmaniye Ticaret Borsası

29.07.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 10,20 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 10,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (ekmeklik)Kg2,302,40Kabuklu yer fıstığıKg7,5010,20MısırKg2,202,20

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Osmaniye Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Perşembe

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Kadirli
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Duzici
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