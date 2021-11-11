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Osmaniye Ticaret Borsası

11.11.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı acı pul biberin kilogramı 15 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda kırmızı acı pul biberin kilogramı 15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kabuklu yer fıstığıKg7,007,00Kırmızı acı pul biberKg15,0015,00

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