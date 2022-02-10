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Osmaniye Ticaret Borsası

10.02.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğdayın kilogramı 4,10 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 4,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg4,104,10Salamura zeytinKg15,0015,00

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Öğle
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İkindi
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