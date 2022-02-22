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Osmaniye Ticaret Borsası

22.02.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç yer fıstığının kilogramı en yüksek 22 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 22 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)İç yer fıstığıKg19,0022,00Kabuklu yer fıstığıKg8,508,50

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