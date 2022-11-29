YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye’de 10 düzensiz göçmen yakalandı

Osmaniye’de 10 düzensiz göçmen yakalandı

29.11.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi ile göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesine yönelik D-400 Karayolu üzerinde yapılan uygulamada göçmen kaçakçılığı yapan 2 şahıs, Suriye uyruklu 10 mülteciyle birlikte suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından D-400 Karayolunda düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi ile göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesine yönelik uygulama yapıldı.

Denetimler sırasında doğu illerinden geldiği belirlenen 2 otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobiller de yapılan kimlik kontrolünde göçmen kaçakçısı S.A. ve A.A. isimli şahısların Suriye uyruklu 1’i bebek 10 mülteciyi para karşılığında batıya götürdüğü belirlendi. Düzensiz göçmenlerle birlikte suçüstü yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yasa dışı yollarla Türkiye girdikleri tespit edilen 10 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildikleri öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye’de 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandıOsmaniye’de 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Tokat'ta Afrikalı öğrenciler pancar hasadına katıldıTokat'ta Afrikalı öğrenciler pancar hasadına katıldı
Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 arkadaştan biri öldüAdıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 arkadaştan biri öldü
Anahtar Kelimeler:
göçmen

Osmaniye Namaz Vakitleri 29 Kasım Salı

İmsak
05:56
Sabah
07:20
Öğle
12:28
İkindi
15:04
Akşam
17:26
Yatsı
18:45
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.