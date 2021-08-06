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Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

06.08.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Aşağı Karderesi köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangına karadan arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor.

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