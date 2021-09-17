Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Merkeze bağlı Akyar köyü yakınındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangına, bölgeye sevk edilen 2 söndürme helikopteri ve 6 arazözle müdahale ediliyor.



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