YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

16.03.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ saflarında Suriye'de silahlı eylemlere katıldığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, DEAŞ'ın Suriye'de silahlı eylemlerine katıldığını ve kentte olduklarını belirlediği Suriyeli O.S, A.H. ve Z.E'yi operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye'de tedavisi tamamlanan tilki doğaya salındıOsmaniye'de tedavisi tamamlanan tilki doğaya salındı
Adana'da bir kadın darbedildiği evden yalın ayak kaçarak kurtulduAdana'da bir kadın darbedildiği evden yalın ayak kaçarak kurtuldu
Suriye'de kalp krizi sonucu ölen polis için Kilis'te tören düzenlendiSuriye'de kalp krizi sonucu ölen polis için Kilis'te tören düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye DEAŞ

Osmaniye Namaz Vakitleri 16 Mart Çarşamba

İmsak
05:19
Sabah
06:38
Öğle
12:49
İkindi
16:11
Akşam
18:49
Yatsı
20:04
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Sahte her zaman daha iyi” dedi! Tamamen değişti

“Sahte her zaman daha iyi” dedi! Tamamen değişti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Omicron’dan daha tehlikeli! Diğerlerinden farklı: İşte belirtileri

Omicron’dan daha tehlikeli! Diğerlerinden farklı: İşte belirtileri

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.