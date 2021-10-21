YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Osmanlı çileği, coğrafi işaret tescil belgesi aldı! Rengi ve aromasıyla mest etti

Osmanlı çileği, coğrafi işaret tescil belgesi aldı! Rengi ve aromasıyla mest etti

21.10.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde pembe rengi, aroması ve kokusuyla eşsiz özelliğe sahip Osmanlı çileğinin coğrafi işaret tescil belgesinin alındığı bildirildi.

Osmanlı çileği, coğrafi işaret tescil belgesi aldı! Rengi ve aromasıyla mest etti

Ereğli Kaymakamlığı, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) ve Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticilerini Koruma Derneği iş birliğiyle yürütülen, "Tarlalar Sürülsün, Gelenek Sürsün Projesi" kapsamında Erdemir Taş Bina'da 20 üretici aileye 3 bin Osmanlı çileği fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, yaptığı konuşmada, ülkenin ve bölgenin ekonomik kalkınmasına verdikleri katkının yanında yerel ve kültürel değerlerin korunması için bu projelere imza attıklarını kaydetti. Osmanlı çileğini geleceğe aktarmak istediklerini dile getiren Oral, "Dağıtılan bu fidelerin üreticilerimizin özenli bakımlarıyla tüketiciyle buluşacağını ve Osmanlı çileğinin Ereğli'nin önemli değeri olarak varlığını sürdüreceğine inanıyorum." dedi.

“SON DERECE ONURLU VE SEVİNÇLİYİZ”

Dernek Başkanı Şaban Çetinkaya da girişimleri sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret belgesi almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çetinkaya, "Bu belgeyle Osmanlı çileği yasal koruma altına alınmıştır. Bundan son derece onurlu ve sevinçliyiz. Ereğli'de ilk coğrafi işaretli ürün olarak da bu önemlidir." şeklinde konuştu.

(AA)

Ton balığı faydaları saymakla bitmiyor! Yararlarını öğrendiğinizde yemeden duramayacaksınızTon balığı faydaları saymakla bitmiyor! Yararlarını öğrendiğinizde yemeden duramayacaksınız


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmanlı çileği, coğrafi işaret tescil belgesi aldı! Rengi ve aromasıyla mest ettiOsmanlı çileği, coğrafi işaret tescil belgesi aldı! Rengi ve aromasıyla mest etti
'En güzel büyükelçi' Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf'En güzel büyükelçi' Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf
Yararlarını öğrendiğinizde yemeden duramayacaksınızYararlarını öğrendiğinizde yemeden duramayacaksınız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları kavgası! Canlı yayında çıldırdı

Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları kavgası! Canlı yayında çıldırdı

Güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz

Güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz

Ceviz ezmesi nasıl yapılır?

Ceviz ezmesi nasıl yapılır?

Küflenmesini önlemek mümkün!

Küflenmesini önlemek mümkün!

İşte ev yapımı lahmacun tarifi

İşte ev yapımı lahmacun tarifi

Dul avrat çorbası nasıl yapılır?

Dul avrat çorbası nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.