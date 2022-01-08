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Osmanlı döneminde tedavi yöntemlerini anlatan Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne ziyaretçi akını

08.01.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Avrupa Müze Ödülü" ve "Kültür Mirasındaki En İyiler ve Mükemmellik Kulübü En İyi Sunum Ödülü" sahibi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi 2021 yılında binlerce ziyaretçi ağırladı. Koronavirüs pandemisine rağmen ziyaretçi akınına uğrayan müzeyi 2021 yılında 60 bin kişi ziyaret etti.

Osmanlı döneminde tedavi yöntemlerini anlatan Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne ziyaretçi akını

Osmanlı döneminin tıp eğitimi ve tedavi yöntemlerinin anlatıldığı, müzecilik alanında pek çok uluslararası ödüle sahip Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Kovid-19 salgınına rağmen 2021'de ziyaretçi sayısını artırdı. Sultan II. Bayezid tarafından 1488 yılında yaptırılan, tıbbiye, şifahane ve imarethane olarak kullanılan külliye, günümüzde Trakya Üniversitesi bünyesinde "Sağlık Müzesi" olarak hizmet veriyor. Osmanlı döneminde akıl hastalarının su, müzik sesi, koku ve uğraş ile tedavi edildiği Darüşşifa bölümü başta olmak üzere müze, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

2020 YILINA GÖRE YÜZDE 20 ARTTIRDI

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UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve uluslararası alanda tanınan müze, ziyaretçi sayısını 2020'ye göre yüzde 20'den fazla artırdı. Müze Müdürü Ruhi Pehlivancık, müzeyi geçen yıl, tam kapanma süreçleri ve kısıtlamalara rağmen 59 bin 820 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Müzede Osmanlı'nın insana verdiği değerin her yönüyle görüldüğünü anlatan Pehlivancık, "Müzeye gelen ziyaretçiler 15 ve 16'ncı yüzyılda Osmanlı tıbbının hangi seviyede olduğunu ne gibi tedaviler yapılarak nasıl ilaçlar kullanıldığını görüyor. Bunun yanında külliyedeki medresede verilen tıp eğitiminde ne gibi derslerin verildiğini görme fırsatı yakalıyor. Yine imarette neler yapıldığına ait birçok bilgiyi bulabiliyorlar." dedi.

“ESKİ DÖNEMLERDEKİ SEVİYEYE ULAŞAMADIK”

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Pehlivancık, Kovid-19 salgınıyla müzenin ziyaretçi sayısında düşüş yaşandığını, 2020'de yaklaşık 47 bin ziyaretçi ağırladıklarını anımsattı. 2021'in ilk aylarının kapanma dönemleriyle geçmesine rağmen ilerleyen süreçte ziyaretçi yoğunluğunun arttığına işaret eden Pehlivancık, şunları kaydetti:

"Önceki yıla göre 10 binden fazla artışla 60 bin kişiye yakın ziyaretçi ağırladık. 2020'ye göre bir artış yaşandı tabii ancak eski dönemlerdeki seviyelere ulaşamadık. Külliye kendine has tarihi ve yapısıyla dünyadaki tek örnek diyebiliriz. Yaşayan müze konseptiyle darüşşifa, medrese ve imaretin ziyarete açılmasıyla ilgi çekiyor. Osmanlı'nın eğitim, sağlık, yeme içme ve konaklama gibi birçok politikasının gözlemlenebildiği külliyemiz birçok ödül sahibi. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla ziyaretçi sayılarının daha da artmasını bekliyoruz."

SULTAN II. BAYEZİD KÜLLİYESİ SAĞLIK MÜZESİ

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Sultan II. Bayezid'in Akkirman seferine çıkarken 1484'te temelini attığı külliye, 1488'de tamamlandı. Osmanlı döneminde tıbbiye, şifahane ve imarethane görevleri üstlenen külliyede, 1800'lü yıllardan sonra sadece akıl ve ruh sağlığına yönelik tedaviler gerçekleştirildi.

Osmanlı'nın son dönemlerinde, Balkan Savaşlarından sonra faaliyeti sonlandırılan ve zarar gören müze, 1978'de Trakya Üniversitesinin yapıyı bünyesine almasının ardından 1986'da restorasyon süreciyle ayağa kaldırıldı.

(AA)

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