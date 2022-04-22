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Osmanlı mutfağına ait lezzet: Patlıcanlı pilav! Patlıcanlı pilav nasıl yapılır, malzemeleri neler?

22.04.2022 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı mutfağına ait yemeklerden biri olan patlıcanlı pilava sofranızda yer verebilirsiniz. Bu pilav kuş üzümü, dolmalık fıstık, patlıcan, pirinç gibi malzemelerden hazırlanıyor.

Osmanlı mutfağına ait lezzet: Patlıcanlı pilav! Patlıcanlı pilav nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Patlıcanlı pilav hazırlanırken çokça baharat kullanılıyor. Osmanlı mutfağına ait bu yemeğin hazırlanışı 20, pişirmesi ortalama 30-40 dakika sürüyor. Peki patlıcanlı pilav nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte detaylar...

PATLICANLI PİLAV MALZEMELERİ

6 adet patlıcan
2 su bardağı baldo pirinç
1 tutam toz şeker
2 adet büyük boy soğan
2 damla limon suyu
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı dolmalık fıstık
(isteğe göre)
1 büyük çay bardağı kuş üzümü
4 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı (silme) tarçın
1 çay kaşığı yenibahar (arzuya göre)
1 çay kaşığı tuz
1-2 dal dereotu (arzuya göre)
1/2 çay kaşığı zerdeçal
1 yemek kaşığı zeytinyağı

PATLICANLI PİLAV NASIL YAPILIR?

Patlıcanları alaca soyulmuş ve kare halinde doğranmış şekilde tuzlu suda yarım saat bekletin. Ardından suyunu süzün ve patlıcanları yağlı kağıt serili fırın tepsisine alıp tuz ve zeytinyağı ekleyerek fırında kızarana dek pişirin.

Pilavı pişirmek için soğanları küçük kare şeklinde doğrayın ve yağda kavurun. Soğanlar kavrulunca isteğe göre fıstık ilave edebilirsiniz. Önceden yarım saat kadar ıslatıp iyice yıkanan pirinçleri ekleyin. Pirinçler şeffaflaşana dek şekerini ve tuzunu da ekleyip kavurun. Pirinç kavrulduğunda patlıcanları da ekleyip karıştırın. En son bütün baharatları ekleyip, kaynar suyu ilave edin. Kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Pilav piştiğinde 15 dakika dinlendirin. Afiyet olsun...

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